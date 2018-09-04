Как не найти работу по объявлению: уральские работодатели 5 лет нарушают закон

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-04T17:31:33+03:00

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Опыт у вас есть, но возраст портит всю картину

Два года назад екатеринбуржец Виталий остался без работы. Небольшая фирма, где он работал кладовщиком, лопнула, и теперь пришлось искать новое место. Не утруждая себя походами на биржу труда, 45-мужчина полез в интернет, где объявлений о поисках сотрудников – тысячи.

- Искал я работу с конкретными обязанностями, за выполнение которых я буду получать заранее оговоренную сумму. Но не тут-то было! Как выяснилось, во многих предложениях были установлены ограничения. Требовались то «миловидные девушки», «то энергичный сотрудник до 45 лет», а то и вовсе «коммуникабельный помощник без опыта». Но какое отношение это имеет к моим профессиональным навыкам? – возмущается Виталий.

«Опыт есть, но ведь у вас уже и возраст, поэтому нам легче взять молодого и энергичного», - часто слышал соискатель на встречах с работодателями.

Походив по собеседованиям, мужчина убедился, что на хорошие зарплаты он может не рассчитывать: опыт и трудолюбие далеко не везде оказались в почете. В итоге Виталию «повезло» - его взял тем же кладовщиком в свою контору знакомый.

Закон не работает

Еще пять лет назад в июле 2013 года в России запретили публиковать объявления о найме, содержащие дискриминационные требования. Проще говоря, в тексте вакансий нельзя указывать пол, возраст, семейное положение, внешность, наличие регистрации и места жительства будущего сотрудника. А ведь именно этим часто «грешат» работодатели, приглашая к себе работать «миловидных барышень без опыта работы».

Историк Иван Абатуров недавно случайно столкнулся сразу с несколькими подобными нарушениями. Дискриминационные требования в вакансиях указывают самые разные учреждения: от трамвайно-троллейбусного управления до популярного заведения фаст-фуда.

- Указывать в объявлении можно только необходимый уровень образования, опыт работы, профессиональные навыки, гражданство и отсутствие судимости для должностей, на которых нельзя работать после освобождения, - рассказывает Иван Абатуров.

Штраф за нарушение требований от 500 до 15 тысяч рублей грозит не только работодателю, но и тому, кто разместил подобное объявление. Протокол о нарушении составляет областной департамент по труду и занятости. Однако случаев, когда нарушителя наказывали рублем, в Свердловской области нет.

С 2013 года Департамент по труду и занятости населения Свердловской области перестал публиковать подобные дискриминационные объявления, а вот с привлечением к ответственности работодателей за такие проступки возникла проблема.

Фото: скан документа

- Например, в троллейбусе я увидел объявление от «Екатеринбург Арены». Они набирали стюардов, указав требование – без судимости. Хотя по закону должность может занять ранее судимый человек, то есть налицо нарушение статьи 13.11.1 КоАП РФ. Об этом я сообщил в департамент. В ответе чиновники признали факт дискриминации и направил юрлицу, подавшему объявление и в ТТУ письма, попросив не нарушать закон. То есть прямого наказания так и не последовало, - рассказывает общественник.

Абатуров считает такой ответ, а их у него накопилось немало, простой отпиской. Ведь КоАП вообще не предусматривает наказания в виде информационного письма.

Фото: скан документа

Поможет Тунгусов

У Ивана за неполный год накопилась целая коллекция «неправильных объявлений» от работодателей, а также ответов от чиновников.

«Требуется девушка от 18 до 30 лет для работы в киоске», «Требуется энергичная, общительная и исполнительная молодая пенсионерка без вредных привычек для совместной работы». В этих привычных фразах закон нарушен несколько раз, поскольку не позволяет устроиться на работу другим вполне трудоспособным горожанам.

По последнему обращению Ивана свердловская областная прокуратура и вовсе переадресовала проблему первому заместителю губернатора Свердловской области Владимиру Тунгусову.

Фото: скан документа

Получается, что в отношениях между работодателем и соискателем у первого больше «козырей» в виде собственного представления о том, кого он готов принять на работу, а также «праве» отказать безработному, сказав, что человек не подходит на должность.

Хотя закон защищает соискателя от неразумных действий работодателя. Но стороны не всегда об этом помнят. И вспомнят ли после увеличения пенсионного возраста?