За месяц средства по корпоративным пенсионным программам ВТБ Пенсионный фонд увеличились на 18%

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-04T16:09:16+03:00

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В июле 2018 года объем резервов в рамках корпоративных пенсионных программ в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на 18% и достиг 3,3 миллиарда рублей. Их доля в общем объеме средств негосударственного пенсионного обеспечения составляет 89%.

Рост показателя обусловлен заключением соглашений с рядом крупным компаний, которые предусматривают формирование дополнительной пенсии сотрудникам за счет средств работодателя.

- На сегодняшний день в России доля работодателей, которые внедрили корпоративную программу, пока небольшая, но этот показатель с каждым годом растет. Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения сотрудникам постепенно становится на рынке труда частью пакета вознаграждения, эффективным инструментом мотивации персонала и дополнительным доходом для сотрудников, который для многих может стать ощутимой прибавкой к пенсии в будущем, - заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Александр Львов.