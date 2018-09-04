ВТБ выступит генеральным спонсором Ярмарки финансовых решений FINFAIR 2018

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-04T16:09:16+03:00

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21-23 сентября 2018 года в Музее Москвы состоится Ярмарка финансовых решений FINFAIR 2018. Организатором мероприятия станет Московская биржа, генеральным спонсором – ВТБ Капитал Инвестиции.

Основными задачами FINFAIR 2018 являются повышение уровня информированности граждан о способах сохранения личных сбережений, методах грамотного планирования семейного бюджета и содействие развитию финансовой культуры в стране. Программа FINFAIR 2018 рассчитана как на начинающих, так и на опытных инвесторов.

- Мы поддерживаем ежегодную ярмарку инвесторов второй год подряд, наблюдая высокий интерес к ней со стороны потенциальных инвесторов, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции. - Со своей стороны, мы расскажем о наиболее выгодных формах инвестиций, актуальных диджитал-новинках, поделимся советами, как для начинающих, так и опытных трейдеров.

Фото: finfair2018.ru

- В последнее время существенно вырос интерес населения к финансовому рынку: новые продукты и цифровые сервисы, образовательные программы помогают повысить доступность финансовых услуг и вовлечь все больше российских граждан в инвестирование на фондовом рынке. Темпы открытия новых брокерских счетов, индивидуальных инвестиционных счетов находятся на исторически рекордном уровне. Мы организуем масштабное городское мероприятие - Ярмарку финансовых решений, чтобы помочь и начинающим, и уже имеющим опыт инвесторам лучше ориентироваться в многообразии финансовых инструментов. Актуальность этой инициативы подтверждается большим количеством партнеров, поддержавших нашу инициативу, которых хочу поблагодарить за участие в Ярмарке, - рассказал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Фото: finfair2018.ru

В мероприятии примут участие более 120 спикеров: представители Минфина России, Банка России, Правительства Москвы, Московской биржи, крупнейших банков и брокерских компаний, а также ведущие российские экономисты и предприниматели.