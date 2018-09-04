ВТБ заключил первый в Прикамье договор в рамках 214-ФЗ

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-04T16:09:16+03:00

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ВТБ заключил первый в Прикамье договор на банковское сопровождение строительной компании в рамках закона 214-ФЗ. Клиентом банка стал один из крупнейших девелоперов региона – ГК «ПМД».

В рамках сотрудничества Центр Ипотечного Кредитования банка ВТБ готов также выдавать ипотечные кредиты на объекты ГК «ПМД» с нулевого цикла строительства.

Банковское сопровождение застройщиков в ВТБ полностью соответствует действующим требованиям 214-ФЗ. В банке создана вся необходимая инфраструктура для комфортной работы девелоперов, которая позволяет оперативно осуществлять проведение и проверку платежей. Таким образом, новая система контроля затрат исключает возможность нецелевого расходования денежных средств дольщиков.

- В рамках нововведений закона 214-ФЗ мы стараемся сделать работу наших клиентов максимально простой и удобной. Банковское сопровождение – один из тех инструментов, который позволит застройщикам оперативно и без существенных затрат продолжить работать с дольщиками, не снижая при этом темпов строительства. Совместная работа ВТБ и ГК «ПМД» поможет стимулированию роста объемов строительства и повысит доступность жилья в регионе, — отметил руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ по Пермскому краю Алексей Казаченко.

- Изменения в ФЗ-214, вступившие в силу с 1 июля 2018 года, направлены на повышение прозрачности в работе застройщиков и обеспечение безопасности для граждан при покупке жилья. Банковское сопровождение — один из этих механизмов. Мы рады, что нашим надежным, проверенным временем деловым партнером стал именно банк ВТБ, — прокомментировал генеральный директор ГК «ПМД» Олег Стародубцев.