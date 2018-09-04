В Екатеринбурге полным ходом идет «подготовка» к провалу отопительного сезона

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-04T13:59:44+03:00

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БОЛЬШЕ 300 ДОМОВ НЕ ГОТОВЫ К ХОЛОДАМ

«Лето было холодным, но хоть осенью-то согреемся. Отопление же включат в домах», – надеются екатеринбуржцы. Хотя тут специалисты от коммунальной сферы готовы с ними поспорить: «Отопление то дадут, а вот дойдет ли тепло до квартир – вопрос». Дескать, дома в городе не все готовы к новому сезону луж, дождей, опавшей листвы и периодических заморозков. Такие опасения в форме таблицы появились на днях на сайте ustav.net.

По результатам жилищной инспекции, которая отслеживает готовность жилого фонда столицы Урала, в одном только Железнодорожном районе специалисты обнаружили массу нарушений. Так, обследования прошли в 108 домах. И в каждом нашлось, что устранять и приводить в порядок. Вот просто несколько примеров. На Ангарской в одном из домов почему-то не было регулятора температуры и давления горячего водоснабжения (ГВС). Не обнаружили специалисты и предохранительного клапана ГВС. На Расточной по одному из адресов они не нашли паспорта теплового узла, грязевиков и фильтров системы ГВС. А в жилом здании на Ольховской отсутствовал регулятор давления и предохранительный клапан… И таких примеров там хватает. Но дальше – больше.

Спустя неделю специалисты прошлись еще по 206 адресам. Опять же смотрели, готовы ли дома к грядущему отопительному сезону. И снова та же картинка. При изучении примеров может возникнуть чувство дежавю. Например, в доме на Еремина специалисты не нашли регулятор температуры и обратный клапан ГВС, а также, среди прочего, паспорт теплового узла. А в здании на Минометчиков, например, паспорта тоже не обнаружилось, как и регулятора давления с предохранительным клапаном в придачу. То есть, если суммировать данные обеих проверок, порядка 300 домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга накануне отопительного сезона получили замечания.

И это притом, что Железнодорожный район один из ключевых для города. Здесь располагается Северный автовокзал, Железнодорожный вокзал, одна из крупнейших в России станция Сортировочная и еще две станции метро. Это транспортное сердце региона! И здесь живут люди – больше 165 тысяч человек, по данным районной администрации. Работают школы и детские сады. В учреждениях культуры трудятся 53 творческих коллектива, в которых занято порядка 12 тысяч человек. При этом 10 коллективов носят звание народных, а 3 образцовых детских. Есть детско-юношеские спортивные школы, физкультурно-оздоровительные клубы. И не вымерзнет ли все это осенью-зимой 2018 года, когда придут настоящие холода? Вопрос остается открытым.

СТОИМОСТЬ КОММУНАЛКИ РАСТЕТ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

В этой ситуации вдвойне обидно то, что цены на ЖКХ продолжают расти. И если раньше это происходило лишь раз в год, то впереди у нас беспрецедентное двухэтапное повышение тарифов.

1 января 2019 года они вырастут на 1,7%, а затем, 1 июля того же 2019 года, еще на 2,4%. Сделать это предложил Минкэкономразвития после того, как коммунальщики пожаловались, что из-за повышения НДС на 2%, которое произойдет с начала следующего года, они потеряют около 45 миллиардов рублей. О том, сколько денег потеряют из-за двухэтапного повышения тарифов сами потребители, отчего-то мало кто задумывается. Волнует это, похоже, лишь самих потребителей, которым просто деваться некуда. Ведь для простых людей новость о том, что ЖКХ требует все больше и больше, была как гром среди ясного неба.

А 30 августа СМИ окончательно развеяли все надежды на лучшее и сообщили, что Министерство финансов одобрило предложение Минкэкономразвития. Вопрос о том, обосновано это, или же ресурсоснабжающие организации под благовидным предлогом добиваются таким способом дополнительных возможностей для себя, оставим для другого раза. Касательно Екатеринбурга тут важно одно – цены на коммуналку растут, платим за нее мы все больше и больше. А не зря платим ли? Соответствует ли их качество цене, растущей будто на дрожжах?

КТО БУДЕТ ГОТОВИТЬ ГОРОД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ?

Если говорить про качество, тот далеко не всегда можно предъявить претензии ресурсоснабжающим организациям. И вот тут мы снова возвращаемся в Железнодорожный район Екатеринбурга, где жилищная инспекция нашла массу нарушений. Провинились и ТСЖ, и иные обслуживающие организации, конечно, но в основном все же управляющие компании недоработали. Чего уж юлить. Если управляющая компания, обслуживающая дом, допускает недоработки, то бессмысленно обвинять в холодных батареях энергетиков.

Так, в Железнодорожном районе, где, например, большой массив жилого фонда обслуживает ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района», отопительный сезон, похоже, уже находится под угрозой срыва. Любопытно при этом, что руководит этой компанией человек, претендующий на место в городской Думе Екатеринбурга, кандидат Александр Колесников, чей доход только за прошлый год, согласно списку зарегистрированных кандидатов, составил 27 миллионов 658 тысяч 873 рублей. Этим летом он не раз становился героем публикаций на тему выборов. Так, согласно данным из открытых источников, изначально он планировал идти на выборы от партии «Единая Россия». Для этого даже собирался участвовать в предварительном голосовании, проходившем 3 июня. Однако незадолго до праймериз его кандидатуру сняли из-за жалоб, поступивших в оргкомитет.

Партии не понравились методы, которыми кандидат агитировал избирателей. Продуктовый кооператив «Смена», к которому он был причастен, вдруг стал раздавать избирателям купоны на товары по сниженной цене. А с ними и листовки кандидата. Причем купить товар в этой «Смене» можно было лишь после визита на избирательный участок. Теперь вот Колесников предпринял вторую попытку стать депутатом. На этот раз он избирается от партии «Справедливая Россия». Впрочем, жителям Железнодорожного района Екатеринбурга не так интересно, кто и как строит политическую карьеру. Им важнее, чтобы пар изо рта не шел, когда дома сидишь.

В этом году району исполнилось 80 лет. Когда-то он назывался Кагановичским в честь одного из соратников Сталина, когда-то здесь жили в основном работники железной дороги. Когда-то и дома отапливались дровами, которые закидывались прямо в печки. Но времена изменились. Никто уже не держит рядом с домом дровяник. А значит, батареи должны быть горячими, когда придут холода. А они придут.