2018-09-04T12:08:37+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском горела колония строгого режима

Вспыхнула крыша пекарни, в которой находилось 15 заключенных
Данил СВЕЧКОВ
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Пламя тушили девять машин. Фото: vk.com/kuliveПламя тушили девять машин. Фото: vk.com/kulive
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В 10.40 из-за забора каменск-уральской исправительной колонии №47, в которой содержатся заключенные, приговоренные к строгому режиму, стал подниматься черный дым. На место ЧП почти сразу же выехали пожарные машины. Одна из них была от ГУФСИН.

В Каменске-Уральском горела колония.Видео: vk.com/kulive

– Загорелась кровля пекарни, работающей при колонии. В этот момент внутри находилось 15 заключенных. Их эвакуировали, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Всего на месте работали девять пожарных машин. Никто не пострадал. Огонь потушили за 47 минут.

Сейчас дознаватели пытаются выяснить, из-за чего вспыхнуло пламя, а сотрудники колонии думают, где разместить новую пекарню.

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