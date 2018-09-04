2018-09-04T11:29:29+03:00
Происшествия

"Женя не мог уснуть за рулем, когда вез детей!": друзья уральцев, которые всей семьей погибли в ДТП под Самарой, рассказали о них

Олег Галимов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Видео с жуткой аварией, которая произошла на трассе М-5 под Самарой, шокировало даже людей со стальными нервами. Toyota Lite, в которой ехало трое взрослых и трое детей, мчалась по дороге и внезапно, не включая сигнал поворота, пересекла сплошную линию и вылетела прямо под колеса грузовика. От удара минивэн буквально разорвало на части.

В аварии погибли сразу 5 уральцев: 55-летняя Римма Иванченко (данные изменены. - Прим. ред), ее сестра Нурия Летова с мужем Виктором. Также авария унесла жизни 13-летнего мальчика, 13-летней и 7-летней девочек. В живых остался только 49-летний Евгений Иванов, муж Риммы.

5 уральцев, в том числе 3 детей погибли в ДТП в Самарской области.! другой источник

- Римма с Женей были прекрасной парой, они совсем недавно обручились - в октябре 2017 года, - рассказывает Оксана Рябкова, приятельница Евгения. - Они были примером порядочной семьи: не пьют, не курят, жили душа в душу.

Евгений оказался единственным выжившим Фото: ok.ru

Евгений оказался единственным выжившим Фото: ok.ru

По словам родственников, Евгений и Римма купили в Самаре дом и отправились с детьми его обустраивать, а Виктор поехал с ними, чтобы помочь. Друзья же уверяют: семья ехала в Самару в гости.

Римма занималась воспитанием детей Фото: ok.ru

Римма занималась воспитанием детей Фото: ok.ru

- Вся семья была очень мягкой, отзывчивой, старались помогать друг другу, - делится Рябкова. - В семье работал только Евгений, он трудился вахтовиком. А Римма воспитывала детей. 7-летняя девочка была внучкой Риммы. Несколько лет назад ее дочь скончалась и она оформила опеку. А 13-летний мальчик был сыном Евгения от первого брака. Словом, одна большая семья...

Приятельница Евгения уверена, что он не мог уснуть за рулем.

В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе М-5.Видео: Westa live/youtube.com

- У Жени огромный водительский стаж, он не мог уснуть за рулем, это исключено! - уверяет она. - Тем более, что он вез троих детей... Видимо, так распорядилась судьба, от такого никто не застрахован...

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