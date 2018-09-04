2018-09-04T11:18:07+03:00
Экономика

Горняки Кузбасса бьют рекорды на экскаваторах Уралмашзавода

Исторический максимум достигнут на разрезе «Березовский»
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Уральская техника помогает бить рекорды в Кузбассе. Фото: пресс-служба УЗТМУральская техника помогает бить рекорды в Кузбассе. Фото: пресс-служба УЗТМ
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Горняки Кузбасса продолжают ставить рекорды на экскаваторах ЭКГ-18 Уралмашзавода. По итогам августа бригада экскаватора компании «Стройсервис» отгрузила более 1 миллиона кубических метров горной массы: такой показатель сопоставим с объемами экскавации машин, оснащенных ковшом большей вместимости.

Исторический максимум достигнут на разрезе «Березовский»: бригада экскаватора ЭКГ-18 (сейчас выпускается с маркировкой ЭКГ-20) производства Уралмашзавода отгрузила в августе 1 миллиона 17 тысяч кубометров горной массы. Такой результат зафиксирован впервые за 7 лет эксплуатации машин с двадцатикубовым ковшом. По словам представителей «Стройсервиса», августовский объем экскавации ЭКГ-18 практически сопоставим с рекордными показателями машин с большим объемом ковша.

- В процессе эксплуатации экскаваторы Уралмашзавода показывают высокие эксплуатационные характеристики. Для нас как производителя машин это очень важно: наша миссия – обеспечить ключевые отрасли экономики отечественной техникой, не уступающей по надежности и производительности лучшим зарубежным образцам, - говорит директор по продажам экскаваторного оборудования УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Константин Смирных.

Традиционно месячники высокопроизводительного труда угледобывающие компании проводят в летние месяцы. По его итогам Уралмашзавод, начиная с прошлого года, вручает денежные призы и подарки бригадам, которые показали самые высокие результаты по объемам экскавации горной массы на машинах с маркой УЗТМ. В прошлом году их получили работники одного из разрезов «Кузбассразрезугля», отгрузившие 675,3 тыс. кубометров горной массы.

В этом году горняки показали гораздо большие результаты. В июле на разрезе «Барзасское товарищество» (ЗАО «Стройсервис») бригада машинистов отгрузила 771 тысяч кубометров вскрыши, на разрезе «Первомайский» (ХК «СДС-Уголь»), который эксплуатирует ЭКГ-20 всего несколько месяцев, - 720 тысяч кубометров, на Талдинском разрезе (входит в УК «Кузбассразрезуголь») - 678 тысяч кубометров. А уже в августе «Стройсервис» зафиксировал исторический максимум.

Первый экскаватор ЭКГ-18 был поставлен Уралмашзаводом в 2011 году, а в 2017 году было произведено уже 10 таких машин. Сейчас на месторождениях практически всех крупных горнодобывающих предприятиях России (УК «Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ЗАО «Стройсервис», АО «Мечел-Майнинг», УК «Металлоинвест», АО «Карельский окатыш», АО «МХК «ЕвроХим» и др.) эксплуатируется уже более двадцати экскаваторов с двадцатикубовым ковшом. На разных этапах производства находится еще более десяти машин этой модели.

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