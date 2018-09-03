В элитном ресторане Екатеринбурга скончался повар

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-03T16:57:38+03:00

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В прошлую пятницу, 31 августа, в ресторане отеля Ramada скончался 37-летний повар Евгений Чернов. Родственники мужчины уверенны, что в его смерти виновато начальство, которое сослало сотрудника работать в рыбный цех. Сообщается, что у погибшего была жесткая форма астмы и аллергия на рыбу.

Расследованием трагедии занимаются следователи

Представители корпорации «Маяк», которой принадлежит отель, заявили о непричастности руководства к смерти Евгения. Отмечается, что повар работал без нареканий.

Врачи 20 минут боролись за жизнь мужчиныФото: Алексей БУЛАТОВ

- По предварительным заключениям врачей, произошел отрыв тромба, что вызвало перекрытие сердечных сосудов. Евгений Чернов два года назад был принят в мясо-рыбный цех на основании его заявления, - прокомментировали в пресс-службе корпорации. - Сообщения о предоставлении Евгением руководству отеля справки о наличии у него аллергии на речную рыбы не соответствуют действительности, иначе он не был бы принят на эту должность.

Приступ произошел в 19:57, когда Евгений уже собирался домой. В 20:17 приехала бригада скорой помощи, но ими было принято решение вызвать реанимацию, которая прибыла в 20:37. После этого медики еще 20 минут боролись за жизнь Евгения, но не сумели его спасти.

Свою проверку случившегося начал и районный следственный отдел.