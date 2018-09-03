2018-09-03T16:18:34+03:00
Происшествия

Под Самарой при столкновении с грузовиком погибла семья из Свердловской области: двое взрослых и трое детей

Машина, в которой они сидели вылетела на встречную полосу, по которой двигалась фура
Данил СВЕЧКОВ
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Ударом легковушку разорвало на части. Фото: SiberCat/youtube.comУдаром легковушку разорвало на части. Фото: SiberCat/youtube.com
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Трасса М-5 «Урал». Легковой автомобиль Toyota Lite выезжает на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущую машину. Внезапно в кадра появляется грузовик. Он несется по встречке прямо на легковушку. Водитель «Тойоты» пытается вернуться обратно на свою полосу, но не успевает. Большегруз задевает машины и швыряет то, что от нее осталось к отбойнику. Это кадры с видео, сделанного в Самарской области. В легковушке находилась семья из Свердловской области из Талицы.

5 уральцев, в том числе 3 детей погибли в ДТП в Самарской области.! другой источник

– Водителю «Тойоты» было 49 лет. Он двигался со стороны Уфы в сторону Самары. За рулем грузовика «Вольво» был 47-летний мужчина, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – После столкновения сам грузовик врезался в «Toyota Mark», которым управлял 34-летний мужчина, а также с «Mitsubishi», в котором сидел 54-летний водитель.

После столкновения фура упала на бок и заблокировала дорогу. Фото: VIP Южноуральск/vk.com

После столкновения фура упала на бок и заблокировала дорогу. Фото: VIP Южноуральск/vk.com

Сам грузовик в конце концов рухнул на бок, загородив проезжую часть.

Прибывшим на место спасателям оставалось только вывезти тела. Погибли 52-летний мужчина, 55-летняя женщина, 14-летний мальчик и две девочки 14 и 7 лет. Все они сидели в Toyota Lite, из-за которой и случилась авария. А вот сам водитель выжил. Его увезли в больницу, как и водителя грузовика.

После столкновения с легковушкой грузовик задел еще две машины. Фото: VIP Южноуральск/vk.com

После столкновения с легковушкой грузовик задел еще две машины. Фото: VIP Южноуральск/vk.com

Водитель машины, в которой погибли пять человек, выжил. Фото: VIP Южноуральск/vk.com

Водитель машины, в которой погибли пять человек, выжил. Фото: VIP Южноуральск/vk.com

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