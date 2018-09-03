2018-09-03T15:05:04+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поставит автомобили белорусской компании «Еврооптавто» на 2,9 миллиона евро

Машины будут доставлять охлажденную продукцию
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Лизинг заключил соглашение с белорусской компанией «Еврооптавто» о передаче в финансовый лизинг 30 автомобилей «Купава» с холодильными установками. Стоимость предмета лизинга составляет 2,9 миллиона евро.

Главная задача авторефрижераторов – доставка продукции, которая требует соблюдения специального климатического и температурного режима.

- При транспортировке продовольственного груза крайне важно соблюдать специальные условия для хранения и перевозки. Наличие в парке транспортных компаний авторефрижераторов позволяет расширять клиентские сегменты и работать с продовольственными сетями, - генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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