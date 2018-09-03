Свердловский депутат с татуировкой на голове, разыскиваемый за поножовщину, сдался полиции

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-03T12:11:24+03:00

В 2016 году Сурнин во второй раз избрался в Гордуму

Он заявил о своей невиновности

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Депутат Гордумы Режа, дважды судимый 50-летний Евгений Сурнин, которого объявили в розыск за поножовщину, сдался полиции.

На прошлой неделе местный житель написал на слугу народа заявление, но по «горячим следам» задержать его не удалось

- Сегодня утром он сам пришел в полицию и заявил, что невиновен, так как день преступления находился в другом регионе страны и вернулся, как только узнал о случившемся. Мало того, накануне в полицию пришел другой мужчина, который заявил, что это он ранил человека, — рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В своем родном городе Сурнин прославился благодаря криминальному прошлому и экзотической татуировке на голове, где изображен паук с крестом. Впервые будущий депутат попал в колонию в 18 лет за избиение, тогда же он и сделал наколку.

В начале 2000-х он пытался стать местным вором в законе, но потерпел фиаско и запомнился горожанам лишь строительством хлипкого моста через реку.

Несмотря на такую биографию, Сурнин уже дважды избирался в Гордуму Режа.