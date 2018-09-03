Пострадавшая в аварии двух легковушек на Уралмаше девушка скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 09:13 2018-09-03T09:22:34+03:00

Водитель Lada Kalina ищет очевидцев, ему грозит до 5 лет колонии. Фото: служба спасения «СОВА»

После ДТП она впала в кому

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В Екатеринбурге скончалась 17-летняя Анастасия, которая 1 сентября пострадала в столкновении двух легковушек на Уралмаше. Девушка была на пассажирском сидении Lada Kalina, когда автомобиль поворачивал налево с улицы Машиностроителей на переулок Черниговский.

Удар пришелся на правую сторону легковушки, где сидела Анастасия. Фото: служба спасения «СОВА»

В этот момент машину протаранила «четырнадцатая», от удара в правый бок Kalina перевернулась на крышу.

В результате аварии Анастасия получила травму головы и впала в кому. Сначала девушку доставили в больницу № 23, а после перевезли в ГКБ № 9. Накануне она умерла не приходя в сознание.

Девушка была знакомой Дмитрия. Фото: соцсети

По словам водителя Lada Kalina Дмитрия, «четырнадцатая» значительно превысила скорость, а основной удар пришелся на Анастасию.

От удара Lada Kalina перевернулась. Фото: служба спасения «СОВА»

- Когда я поворачивал, дорога была свободна. Я посмотрел на встречную полосу, а затем на пешеходный переход, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий. - Как можно было не заметить меня, когда машина выехала на половину перекрестка – я не знаю. Я уже разговаривал со следователем, мне грозит до 5 лет колонии.

Сейчас Дмитрий разыскивает очевидцев аварии, которые бы смогли подтвердить, что ВАЗ ехал с превышением скорости.