В Екатеринбурге на встрече с блогершей Сашей Спилберг фанатам пришлось вызывать скорую

СЕГОДНЯ 08:47 2018-09-03T09:40:26+03:00

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В Екатеринбурге прошла встреча популярного блогера Саши Спилберг с фанатами. Площадкой был выбран небольшой парфюмерный магазин в одном из торговых центров. Увидеть своего кумира в бутик пришли около 1000 человек - почти все из них - школьники до 14 лет.

- Шаг назад, шаг назад! Не толкайтесь, не портите сами себе праздник, - пытался угомонить детей ведущий.

Но все слова были, конечно, напрасны. Мальчишки и девчонки с нетерпением ждали советов от Спилберг, как собрать рекордное количество подписчиков. Поэтому, когда Саша наконец появилась на сцене, в зале раздался истошный визг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/666978" frameborder="0"></iframe> Около 1000 школьниц пришли на встречу с блогером Сашей Спилберг.видео: Youtube Пользователь "sonьya"! другой источник

- Я немного в шоке. Как вас много, даже не вижу вас всех. Это, наверное, самый тёплый приём из всех городов, в которых я была, даже учитывая тот, в котором я родилась, - поприветствовала гостей Спилберг.

Основными рекомендациями блогера стали две: наплевать на критику, делая то, что хочется, и прислушиваться к мнению мужчин в своей семье.

Желающих увидеть и сфотографироваться со Спилберг было так много, что в какой-то момент в зале налачась давка. В результате восемь школьниц потеряли своих родителей, которые привели их на встречу с кумиром. Охране понадобилось несколько минут, чтобы подавить панику и воссоединить родственников.

Еще одной из девочке стало плохо. Из-за большого количества народа и множества парфюмерии в зале было нечем дышать. Для ребенка вызвали бригаду "скорой". Но школьнице стало лучше, как только она вышла из магазина на свежий воздух.