Завершился сезон производственной практики на Свердловской детской железной дороге

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-31T15:14:48+03:00

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У юных железнодорожников на Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге завершается сезон производственной практики. Летом школьники работали на малой магистрали наряду со взрослыми. Ребята осваивали профессии машиниста, помощника машиниста, проводника вагона, дежурного по станции, дежурного по отправлению, дежурного по переезду, ревизора, монтера пути, осмотрщика вагонов.

Летняя производственная практика у юных железнодорожников проводится с 1 июня по 31 августа. Осенью у воспитанников ДЖД начнется новый учебный год. Они будут изучать технические дисциплины, должностные обязанности по основным железнодорожным профессиям и правила техники безопасности. В настоящее время на малой магистрали занимается более 800 подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Курс обучения рассчитан на 3 года.

Кроме того, в октябре на базе Свердловской детской железной дороги откроется образовательный технопарк «Кванториум». Основной целью данного проекта является приобщение детей к инженерно-техническим наукам, воспитание квалифицированных кадров, создание условий для исследовательской и проектной деятельности. Новый формат дополнительного образования укрепит позиции малой магистрали как центра притяжения молодежи.

- ДЖД также является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Традиционно пассажирский сезон на детской железной дороге продолжался с 1 мая по 1 октября. Однако с 2017 года, благодаря проведенной реконструкции, ДЖД работает круглый год, - рассказывают в пресс-службе компании.

За летний сезон 2018 года детская железная дорога перевезла 56,3 тысячи пассажиров. До 1 октября она продолжит работать по летнему графику. Поезда со станции Екатеринбург-Детский в ЦПКиО им. Маяковского по-прежнему будут отправляться ежедневно по будням с 11:00 до 18.30, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 20.30 местного времени.

Протяженность Свердловской Детской железной дороги составляет 3,1 км; она объединяет 3 станции и 2 остановочных пункта. На путях у пассажирской платформы станции Екатеринбург-Детский можно увидеть уникальные образцы подвижного состава – экспонаты Музея узкоколейного железнодорожного транспорта.