Боксер Денис Лебедев в Екатеринбурге: Я бы хотел быть хорошим политиком, как Жириновский

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-31T15:27:53+03:00

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Не смотря на то, что поединок российского боксера Дениса Лебедева с турком Хизни Алтункаей пройдет 7 сентября в Челябинске, готовится он к нему в Екатеринбурге. Логичный вопрос: почему?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/666709" frameborder="0"></iframe> Денис Лебедев провел открытую тренировку в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ

- В Екатеринбурге есть все условия для подготовки Дениса к бою, но сегодня он тренировался с тренером. Никаких спаррингов не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» представители боксера. – Через шесть дней он уедет в Челябинск, где проведет последние приготовления к поединку.

Бой пройдет 7 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ

На открытую тренировку Денис Лебедев приехал в компании своего тренера Марвина Сомодио, менеджера Вадима Корнилова и дочерью Полиной. А перед тренировкой экскурсию для Лебедева провел уральский боец Иван Штырков.

- Я соскучился по боксу, - признается Денис Лебедев. - Я уже второй год без боев. Набрал веса. И сейчас мне очень нравится, что я возвращаюсь в форму. Возвращаю себе ту подвижность, которая была раньше. В общем доволен собой!

Уральский боец Иван Штырков тепло принял Лебедева в академии РМКФото: Алексей БУЛАТОВ

А вот вопросы про прогнозы боя и соперника, как оказалось Денис Лебедев любит не сильно.

- Давать прогнозы мне не нравится, - говорит боксер. - Конечно я посмотрел все видео с участием своего противника. Оценил его сильные и слабые стороны. Думаю он сделал тоже самое.

Тренировка длилась больше часа, но сегодня Денис не проводил спаррингиФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Денису уже 39 лет. Многие боксеры в этом возрасте уже заканчивают профессиональную карьеру. Лебедев поделился, что после бокса хочет уйти в политику.

- Я сейчас живу в городе Чехов - это Подмосковье. И являюсь депутатом регионального отделения, - рассказывает Лебедев. - Конеxно, у нас сегодня не чествуют политиков. Но я бы хотел быть хорошим депутатом. Чтобы обо мне говорили: Лебедев сделал то, добился этого. Я понимаю, для всех хорошим не будешь. Но я учусь у своих коллег. Все ведь познается в сравнениии. У меня есть кумиры в политике. Мне очень симпотизирует Владимир Жириновский, хотя у него иногда дела расходятся со словами. Естественно мне очень симпотизирует наш президент. Многие говорят, что он это сделал не так, то. Но это же как в боксе. Нас многие ругают. И таким людям хочется сказать: выйди и сделай. А то хорошо на, сидя на диване всех критиковать. Хочешь что-то изменить, начинать надо с себя! Научи своих детей бумажки в урну бросать, уважать пожилых людей воспитывать... Многие и этого не могут, зато хаять умеют.

5 сентября Лебедев отправится в ЧелябинскФото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, сама тренировка заняла у Дениса Лебедева полтора часа.

Лебедев уже знаком с Екатеринбургом: осенью прошлого года он провел здесь бой с Марком Флэнаганом. Тогда россиянин добился победы по очкам.

Лебедев приехал на тренировку вместе с дочкой ПолинойФото: Алексей БУЛАТОВ

Полина - копия папы.Фото: Алексей БУЛАТОВ