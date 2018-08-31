«Евразия-2018» в Оренбуржье: дискуссии, гранты и фестиваль казачьей культуры

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-31T12:50:02+03:00

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ЧТО ЖДЕТ ЮНЫХ ЛИДЕРОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ

С 4 по 10 сентября в Оренбургской области вновь пройдет Международный молодежный образовательный форум «Евразия-2018». 800 молодых людей из 77 стран мира соберутся в Оренбурге, чтобы обсудить самые важные темы, над которыми они сейчас работают.

Инициатором проведения форума выступил губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг. В 2015 году глава региона на встрече с Президентом России Владимиром Путиным высказал предложение провести евразийский молодежный форум в Оренбуржье. Президент поддержал эту инициативу.

Впервые молодежь Евразии из 70 стран встретилась на форуме в Оренбуржье в 2016 году. Год назад форум стал одной из площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И вот молодежная «Евразия» готовится встречать гостей на Оренбургской земле в новом высоком статусе. Указом Президента России наш форум включен в пул всероссийских форумных площадок. Впервые региональная инициатива вышла на всероссийский и международный уровень.

- На Оренбуржье лежит особая ответственность, ведь мы представляем не только свою область - мы представляем всю Россию. От того, насколько полно, увлекательно и красиво мы решим все задачи и воплотим идеи, будет зависеть настроение наших гостей, их готовность качественно работать на образовательных площадках форума. А, в итоге, будет зависеть впечатление, которое сложится у евразийской молодежи о России и россиянах, – считает Вера Баширова, вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике.

Фото: предоставлено организаторами

Миссия форума – объединить вокруг идеи Русского мира молодежь разных стран континента. «Евразия» уже стала самой популярной коммуникативной площадкой среди иностранной молодежи. Значит, идеи и смыслы, которые обсуждают на форуме, расходятся по всему миру.

НА ФОРУМЕ СОСТОИТСЯ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ

- При формировании образовательной программы форума мы уделили внимание современной международной проблематике и мировому контексту. На форуме «Евразия» будет несколько тематических дней, несколько ключевых направлений. Молодёжь будет обсуждать новые возможности, в том числе, в экономике, в информационной сфере, в области публичной дипломатии, говорить о новых глобальных вызовах, интеграционных процессах. Форум «Евразия» стал ведущей молодёжной международной площадкой, он популярен у молодёжи других стран, - отметил координатор Центра международного молодёжного сотрудничества МГИМО МИД России, представитель образовательной программы форума Владимир Ковалёв.

Начнется все 4 сентября с «Новых горизонтов». Во второй день участники будут работать по направлению «Евразия в центре событий». В третий - по «Глобальным вызовам». В четвертый - по «Новым возможностям». Тема пятого дня звучит как «Россия для мира», а финального шестого – «Создаем будущее вместе».

Фото: предоставлено организаторами

В рамках форума также будет проводиться грантовый конкурс проектов среди молодежных групп количеством от трех человек. Итоги подведут 9 сентября во время торжественного закрытия «Евразии». Грантовый фонд в этом году составляет 3,7 миллиона рублей.

ГОСТЕЙ ФОРУМА ПОЗНАКОМЯТ С МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ

На форум «Евразия-2018» приедет 800 молодых людей из России и зарубежья. Это иностранная молодежь и соотечественники, проживающие за рубежом. Среди них – лидеры молодежных организаций и политических партий, молодые журналисты, преподаватели, учёные, лидеры студенческого самоуправления и студенческих спортивных клубов, профессиональные спортсмены и другие представители активной молодёжи.

На форуме будет работать волонтерский корпус.

– Волонтерами стали 180 человек в возрасте от 16 до 62 лет, – рассказали организаторы. – Помимо добровольцев Оренбуржья в ряды волонтерского корпуса форума вошли 30 представителей других регионов нашей страны, а также Германии, Индии и Казахстана.

Кураторы-волонтеры помогут участникам включиться в работу форума и собраться в команды.

Фото: предоставлено организаторами

Образовательная программа включает в себя несколько площадок: «Территория «Realaction», «Год добровольца в России», «Россия – страна возможностей», «Futureteam», «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ».

Деловая и образовательная часть займёт главное место форума – программу формируют авторитетные эксперты и профессора МГИМО. Но форум для молодежи – это еще и посещение природных парков, заповедников и этнографических территорий, знакомство с уникальной многонациональной культурой Оренбуржья, народными промыслами, национальными кухнями и масса других событий.

В этом году масштабы форума расширились, он вышел за границы областного центра. Впервые в программу участники отправятся по пяти маршрутам «Евразии», чтобы познакомиться с культурой, природой и историей Оренбуржья и России.

МОЛОДЕЖЬ ВСЕГО МИРА УВИДИТ РОССИЮ ТАКОЙ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ

Всего на форум заявились представители 77 стран мира. Это не только жители Евразии. Будут и гости из Африки и Латинской Америки. То есть те, кто только мечтает присоединиться к любителям и знатокам русского языка.

– На планете формируется новый многополярный мир. И мы хотим строить диалог на равных, – рассказала Виктория Лощинина, секретарь-референт Департамента по работе с соотечественниками МИД России. – Мы очень рассчитываем на то, что форум «Евразия» будет способствовать развитию культурных, национальных, дружественных связей. Очень важно, чтобы молодежь всего мира увидела Россию такой, какая она есть, поняла ее позицию, ее стремление к взаимопониманию и взаимоуважению.