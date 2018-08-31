2018-08-31T10:39:12+03:00
Экономика

ЕВРАЗ впервые выступил партнером VII Международного конкурса пианистов

На площадках выступят музыканты из девяти стран
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В последний день лета в Ельцин Центре стартовал VII Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко, который продлится до 14 сентября. Партнером мероприятия впервые выступила компания ЕВРАЗ.

В конкурсе примут участие 44 пианиста из России, Англии, Франции, Швейцарии, Польши, Израиля, Китая, Южной Кореи и Казахстана. Победители будут определены в основной и юношеской номинациях.

- Концерты пройдут на нескольких площадках: в Музыкальном училище имени П.И. Чайковского, Большом зале Свердловской филармонии, в Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского и в Кино-конференц-зале Ельцин Центра. Жюри возглавит профессор Парижской консерватории Корто Рене Шерешевская, - рассказали в пресс-службе компании.

Компания ЕВРАЗ регулярно выступает партнером музыкальных фестивалей и конкурсов на Урале и в Сибири. Также компания поддерживает спортивные турниры, социальные и грантовые проекты, направленные на улучшение инфраструктуры российских городов.

Вера Лотар-Шевченко – известная пианистка, которая в 1938 году приехала в СССР и была арестована вместе с мужем. Более тринадцати лет провела в лагерях на Урале. После освобождения Вера Лотар-Шевченко работала концертмейстером в музыкальном театре Нижнего Тагила.

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