СЕГОДНЯ 09:58 2018-08-31T09:58:35+03:00

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По итогам первого полугодия 2018 года кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в ЯНАО достиг 9,5 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 4%. Основными драйверами роста стали ипотека и кредиты наличными.

За январь-июль банк выдал жителям Ямала 387 ипотечных кредитов на общую сумму 978 миллионов рублей. Это на 22% выше результата за аналогичный период прошлого года. Портфель ипотечных кредитов с начала года вырос на 39%, составив 4,22 миллиарда рублей. Средний размер ипотечного кредита по итогам первого полугодия составил 2,6 миллиона рублей.

Также жители региона активно оформляли в ВТБ кредиты наличными. В первом полугодии 2018 года банк выдал около 2,3 тысяч займов на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Это на 44% больше по объему, чем за январь-июнь 2017 года. По состоянию на 1 июля портфель кредитов наличными составил 4,45 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 17%.

Как и прежде, частные клиенты чаще всего берут кредиты на ремонт, крупную бытовую технику и путешествия. Более востребованным стало рефинансирование кредитов, взятых в других банках.

- С начала июля 2018 года в банке ВТБ в ЯНАО начал свою работу отдел автокредитования. Мы рады предложить заемщикам привлекательные ставки по продуктам, государственное субсидирование новых автомобилей, а также специальные программы с автопроизводителями, - отметил Виктор Пирогов, управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе.

Существенный рост показал и депозитный портфель физических лиц ВТБ в ЯНАО. По итогам первого полугодия 2018 года он достиг 6,7 миллиарда рублей, увеличившись на 23%. Срочные вклады составили 3,7 миллиарда рублей.