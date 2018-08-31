В Екатеринбурге многоэтажку три недели держали на карантине из-за годовалого малыша, заболевшего корью

СЕГОДНЯ 08:56 2018-08-31T09:04:26+03:00

Первую прививку против кори ставят как раз в один год, но на тот момент ребенок был на море Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В уральской столице в этом году зафиксирован первый случай заболевания кори. Инфекцию подхватил малыш, которому недавно исполнился всего год. Первую прививку против кори ставят как раз в этом возрасте, но на тот момент ребенок с мамой находился на отдыхе в Анапе. Именно на море малыш и заболел.

- Первые дни после возвращения с отдыха, казалось, что у ребенка ОРВИ, но когда вместе с подскочившей температурой на теле ребенка появилась сыпь, инфекционисты заподозрили корь. Опасения подтвердились результатами анализов, - рассказали в пресс-службе Горздрава.

Чтобы проверить всех жильцов в "опасном" доме у медиков было трое сутокФото: Алексей БУЛАТОВ

В тот же день несколько бригад медиков были подняли в прямом смысле по тревоге и немедленно отправлены к "опасному" дому на Московской. Ведь для детей корь смертельно опасна, к тому же ей можно заразиться, даже не разу не встретившись с больным. Инфекция может свободно "летать" в лифте или вентиляции.

Чтобы проверить жильцов в более, чем 300 квартирах, у медиков было трое суток. Ситуация осложнялась тем, что на момент поквартирного обхода не все были дома, другие отказывались от вакцинации, а нескольким детям еще нельзя было ставить прививки в силу возраста. За этими малышами врачам пришлось наблюдать в течении трех недель.

На днях карантин был снят. Заболевший малыш прошел лечение в больнице и уже здоров. Другие жильцы дома, к счастью, не успели подхватить опасное заболевание.