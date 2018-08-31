На Урале начальство уволило медсестру, которая отказалась перейти на должность уборщицы

СЕГОДНЯ 08:11 2018-08-31T08:57:05+03:00

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Светлана Сабанина проработала в центральной районной больнице небольшого села Байкалово 13 лет. Опытную 39-летнюю медсестру за доброе отношение часто хвалили пациенты: учтивая, работящая. А трудиться приходилось много: несколько смен по 18 часов каждую неделю, да и работа нелегкая - уход за лежачими больными. Пациентов нужно накормить, сменить им постельное белье, утки вынести, прибраться в палатах. А еще дети-отказники, для которых медсестры как свет в окошке: они заменяют и маму, и няню. Часто с ними и присесть некогда - каждому нужно уделить внимание.

Несмотря на это, медсестры не жаловались на работу. Пока однажды их не попросили стать… уборщицами.

У БОЛЬНИЦЫ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

- Слухи по больнице поползли прошлой осенью, - вспоминает Светлана. - Говорили, что переведут на другую должность, добавят работы и повысят зарплату. О последнем потом благополучно забыли. Ведь у больницы не хватает денег.

Оклад медсестер в больнице - 21 200 рублей, а зарплата уборщицы на уровне прожиточного минимума - около 12 000. При этом работы на «почетной» должности не меньше - нужно так же ухаживать за пациентами и детьми, а потом еще и полы мыть с туалетами.

Коллеги Светланы из Байкаловской центральной районной больницы повозмущались, но согласились с переводом. Работы в селе мало, и люди боятся остаться без денег.

Светлана же решила бороться за свои права. Не затем столько лет она отдала родному учреждению, чтобы потом стать простой уборщицей.

- Нас убеждали, что все по закону, но где в законе прописано, что нас нужно принудительно превращать в уборщиц? Сначала я поддалась на уговоры и написала заявление, но уже на следующий день забрала бумагу, чем сразу же вызвала негодование у руководства.

Женщина не только ратовала за свои права, но и просто хотела жить в нормальных условиях. Как медсестре ей полагалась льгота - оплата дров и электричества за счет государства. У уборщиц этого «счастья» нет.

Светлана уверена, что сокращение штата медсестер и их «разжалование» в уборщицы связано с нехваткой денег у больницы. Однако работать медсестрой дальше у нее не получилось. По словам женщины, она постоянно ощущала давление со стороны руководства.

Увольняться женщина не хочет, несмотря на то, что дома ее поддерживает любимый муж. Фото: vk.com

ИЗ ОТПУСКА НЕ ВЫХОДИТЕ

После долгих споров Светлану неожиданно отправили в отпуск. Но и после этого женщина отказалась подчиняться требованиям главврача. И тогда 27 марта с ней расторгли трудовой договор.

- Я встала на биржу труда и сразу же подала иск в суд из-за увольнения. На заседании в мае судья вынес приговор - все мои жалобы отклонить. И тогда я написала заявление в областной суд, - говорит медсестра.

В середине августа инстанция встала на сторону женщины, постановив восстановить ее в должности и выплатить компенсацию за время, пока она не работала.

- Изменение наименования должности работника на иную произведено без изменения организационных или технологических условий труда, - объясняют в прокуратуре Свердловской области. - Принято решение о восстановлении женщины на работе.

Пока руководство больницы ничего не выплатило женщине - ждут официальные бумаги из суда. Но уже 13 числа ей предложили на выбор сразу три должности - бухгалтера, санитарки и уборщицы.

- Бухгалтерского образования у меня никогда не было, поэтому согласилась на 0,25 ставки санитарки. Меня сразу спросили: вы что, вымоете полкоридора и уйдете? А ведь я имею на это право, они сами этого добились, - говорит Светлана.

На днях женщину вновь отправили в отпуск. Руководство ждет проверяющих из Екатеринбурга, и Светлана может подпортить им статистику. После отпуска Светлана намерена вернуться на работу, но уже… гардеробщицей. Женщина уверена, что работать на прежнем месте все равно не дадут. Главное, считает Светлана, она смогла доказать, что и один в поле воин и свои права можно защитить даже в одиночку.

В свердловском Минздраве от комментария по этой ситуации отказались, пояснив, что этот вопрос находится в компетенции главного врача медицинского учреждения.

- К нам жалоб оттуда не поступало, - добавили в областном ведомстве.

Главного врача Байкаловской районной больницы Геннадия Дорожкина на месте застать не удалось. По словам секретаря, он все время выходит из кабинета по делам.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Если с тобой заключается трудовой договор по должности «уборщица», то меняется очень много документов, регламентирующих твою деятельность – пояснил адвокат Иван Кадочников. – Там очень много нюансов, но основополагающим документом является должностная инструкция, которая содержит весь перечень работ, которые ты должен делать. Так что нельзя заставить мусорщика работать хирургом гнойного отделения больницы, а медсестру сделать уборщицей – можно. Но отвечать она тогда будет за чистоту полов, а не за перевязки больных. И перед любым конфликтом с работодателем всегда нужно иметь трудовой договор и должностную инструкцию – вы же расписываетесь за ее получение. А заставить вас делать работу, которая не предусмотрена данными документами – нельзя.