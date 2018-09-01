«Урал» с разгромным счетом проиграл на выезде ЦСКА

СЕГОДНЯ 19:08 2018-09-01T19:12:16+03:00

После шести игр у «шмелей» всего лишь четыре очка. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

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Екатеринбургский «Урал» с разгромным счетом уступил на выезде московскому ЦСКА – 4:0. Подопечные Дмитрия Парфенова пропустили уже на 13-ой минуте: нападающий армейцев Ефремов мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч угодил в голову Федору Чалову, от которого круглый залетел в ворота.

Несмотря на обескураживающее начало футболисты «Урала» сумели организовать несколько подходов к воротам Игоря Акинфеева, но до опасных ударов по воротам дело так и не дошло.

Следующий матч «Урал» проведет 16 сентября в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

К 32-й минуте ЦСКА удвоил свое преимущество благодаря классному проходу все того же Чалова. Форвард без проблем обвел троих защитников «Урала» и с близкого расстояния послал мяч в правый нижний угол - 2:0.

К концу первого тайма положение «Урала» усугубилось – капитан команды Денис Кулаков потянул мышцу и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей.

В начале второй половины встречи гости бросили все силы в атаку и дважды могли поразить ворота армейцев. На 51-й минуте Николай Димитров в привычной для себя манере выполнил подачу с правого фланга, а мяч угодил в руку защитнику Набабкину – арбитр Кирилл Левников сразу же указал на «точку».

Исполнять пенальти в такой важный момент отправился камерунец Петрус Бумаль. Полузащитник пытался послать мяч в самый угол, но угодил в штангу. «Урал» в очередной раз в этом сезоне упустил стопроцентный момент, чтобы перевернуть ход игры на 180 градусов.

После шести игр у «шмелей» всего лишь четыре очка. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Остаток матча запомнился чехардой угловых у ворот обеих команд, но к концовке гости заметно подсели на своей половине поля.

За пять минут до финального свистка сразу трое защитников «Урала» завозились с мячом у своей штрафной, который мгновенно перехватил один из триумфаторов прошедшего Чемпионата мира в составе нашей сборной Марио Фернандес. Далее последовал пас на Чалова, который в одно касание оформил хет-трик, закатив мяч в нижний левый угол.

Последний гол стал следствием грубой ошибки Бумаля на своей половине поля, который отдал пас на полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича. Хорват мощно пробил слету и отправил мяч в верхний угол.

Это поражение стало для «Урал» четвертым в шести матчах. Следующий матч команда проведет дома 16 сентября против «Ростова».