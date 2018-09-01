«Остальные разъехались»: В уральском поселке в школу пришел только один первоклассник

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-01T12:30:20+03:00

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Пока в Екатеринбурге на линейки собираются десятки первоклашек, в небольшом поселке Пальмино в 333 километрах от уральской столицы в 1 класс пошел только один ученик. Шестилетнего Арсения на урок провожали старшие братья, мама и бабушка.

- Арсений совсем не расстраивается, что будет учиться один. Он у нас такой любознательный, ему все новое интересно. И для него 1 сентября такой же праздник, как и для нас всех, - рассказывает мама мальчика Юлия Курдулько. – У нас в семье очень интересно получилось: у меня один сын выпускается из 9-ого класса, а другой идет в 1 класс (Смеется). Мы многодетная семья, у нас с мужем шесть детей. Старшему 17 лет, он уже отучился, собирается в армию.

Арсения провожала на урок бабушка. Фото: Юлия Курдулько

Арсению, как первокласснику выпускники подарили подарки – в основном школьные принадлежности: ручки, карандаши, линейки.

- Арсений у нас сегодня один первоклассник. Остальные ребята разъехались, - вздыхает директор Пальминской общеобразовательной школы Марина Посредникова. – Основные предметы: русский язык, математику Арсению будут преподавать индивидуально, а на такие предметы, как ИЗО, технология, музыка он будет ходить с второклассниками. Во втором классе у нас учатся три мальчика, поэтому они легко подружатся.

Не смотря на то, что в школе учится не так много детей, ее все равно украсили к 1 сентября. Фото: Марина Посредникова

Всего в Пальминской школе в этом году будет учиться 26 детей. Ребята здесь до 9-ого класса. В 10-11 класс выпускники поступают в школу-интернат, которая находится в соседнем поселке Таборы, в 47 километрах от Пальмино. Либо идут в колледж.

- Мы очень любим нашу школу, - говорит мама Арсения Юлия Курдулько, – но сейчас у нас не хватает здесь учителей русского языка и литературы, а нам они очень нужны!