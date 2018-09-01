«Водила купаться»: жительница Нижнего Тагила объяснила зачем привязала оленя рогами к машине

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-01T11:36:07+03:00

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Жители Нижнего Тагила требуют наказать водителя, которая привязала северного оленя за рога к автомобилю. Животное было вынуждено бежать рядом с ВАЗ-2171 по проезжей части. Естественно очевидцы сняли бедолагу на видео.

- Он бежит, не знаю, с какой скорость. Запыхался. Водитель ненормальная. МЫ проехали уже километра три или четыре, - вздыхает автор видео.

Дальше запись попала в соцсети и на хозяйку оленя посыпался шквал критики.

- Большое «удовольствие» бежать за выхлопной трубой. Статья за жестокое обращение с животными здесь явно. В Европе они бы точно получили бы огромный штраф или срок, - написала Лика Нефедьева.

Жительница Нижнего Тагила привязала оленя рогами к машине.

- Нелюди, - подхватили другие.

Естественно на видео тут же обратили внимание сотрудники Свердловского ГИБДД. Они вычислили хозяйку по номеру машины. Оказалось, что женщина водила таким образом своего оленя купаться. Мол, он северный ему жарко. По ее словам они проехали вовсе не три километра, а всего 500 метров. Сейчас правоохранители выясняют, полагается ли за такую транспортировку животного штраф.

- Сотрудники ГИБДД направили ряд писем в организации по охране животного мира, чтобы они дали ответ усматривается ли в действиях водителя жестокое обращение с животными, были ли нарушены правила транспортировки парнокопытного, - объясняет руководитель пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. – Решение о том, наказывать женщину-водителя или нет будет принято после получения ответа.