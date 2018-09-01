В Екатеринбурге 80 юных уральцев стали суворовцами
Екатеринбургское суворовское училище уже 75 лет воспитывает настоящих мужчин, героев. В этом году на плацу выстроились 80 юных уральцев. Мальчишки в форме, начищенных до блеска ботинках, старались держать ровный строй. Но после летних каникул - это не так-то просто. И среди юных военных нашлось парочка зевающих ребят.
Ребята отдавали честь, как взрослые.Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Будущих суворовцев зачислят в пятую роту, выпускником которой являлся Герой России подполковник Олег Пешков погибший при выполнении воинского долга в Сирии, - добавили в Департаменте информационной политики.
Первый звонок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
К слову, за годы существования Екатеринбургское суворовское училище выпустило более 175 тысяч воспитанников. Среди них — Герои Советского Союза и России.
Будущих суворовцев зачислили в пятую ротуФото: Алексей БУЛАТОВ
Праздничный танец.Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября - это классно!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как спать хочется...Фото: Алексей БУЛАТОВ
Очень хочется...Фото: Алексей БУЛАТОВ