В Екатеринбурге 80 юных уральцев стали суворовцами

СЕГОДНЯ 09:24 2018-09-01T09:40:40+03:00

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Екатеринбургское суворовское училище уже 75 лет воспитывает настоящих мужчин, героев. В этом году на плацу выстроились 80 юных уральцев. Мальчишки в форме, начищенных до блеска ботинках, старались держать ровный строй. Но после летних каникул - это не так-то просто. И среди юных военных нашлось парочка зевающих ребят.

Ребята отдавали честь, как взрослые.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Будущих суворовцев зачислят в пятую роту, выпускником которой являлся Герой России подполковник Олег Пешков погибший при выполнении воинского долга в Сирии, - добавили в Департаменте информационной политики.

Первый звонок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, за годы существования Екатеринбургское суворовское училище выпустило более 175 тысяч воспитанников. Среди них — Герои Советского Союза и России.

Будущих суворовцев зачислили в пятую ротуФото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный танец.Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября - это классно!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как спать хочется...Фото: Алексей БУЛАТОВ