Высота 3600 метров: на Эльбрусе спасают туристов из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 21:24 2018-08-30T21:25:01+03:00

Туристы попросили о помощи на высоте в 3,6 километра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Группа из двух человек попросила о помощи

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Во второй половине дня, 30 августа, группа из двух туристов из Екатеринбурга обратилась в МЧС по Кабардино-Балкарской республикой с просьбой о помощи.

Как выяснилось, туристы находили на высоте в 3600 метров на восточном склоне горы Эльбрус.

- На месте происшествия вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе трех человек личного состава, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Пока никакой информации о состоянии попавших в беду уральцев нет.