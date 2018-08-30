Высота 3600 метров: на Эльбрусе спасают туристов из Екатеринбурга
Группа из двух человек попросила о помощи
Туристы попросили о помощи на высоте в 3,6 километраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Во второй половине дня, 30 августа, группа из двух туристов из Екатеринбурга обратилась в МЧС по Кабардино-Балкарской республикой с просьбой о помощи.
Как выяснилось, туристы находили на высоте в 3600 метров на восточном склоне горы Эльбрус.
- На месте происшествия вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе трех человек личного состава, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Пока никакой информации о состоянии попавших в беду уральцев нет.