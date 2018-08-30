2018-08-30T19:47:20+03:00
Происшествия

ЧП на перевале Дятлова: туристку из Москвы эвакуировали вертолетом

Срочный вылет медиков обошелся в 65 тысяч рублей
Екатерина САЛТЫКОВА
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Туристы вынуждены были вызвать на помощь вертолет. Фото: Vandals Wanderer DivisionТуристы вынуждены были вызвать на помощь вертолет. Фото: Vandals Wanderer Division
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Печально известный перевал Дятлова из года в год притягивает к себе множество туристов со всего мира. Путешественников не пугает ни расстояния, ни труднодоступность таинственного места, ни плохие климатические условия. Между тем, это не редко становится серьезным препятствием для тех, кто попадает на перевале в беду.

25-летняя Диана Аттякова из Москвы отправилась на перевал Дятлова в компании молодого человека и общих друзей. Но прямо во время похода девушка почувствовала себя плохо. По словам товарищей у Дианы открылась язва желудка и ей потребовалась экстренная помощь медиков.

Диана отправилась в поход с друзьями. Фото: vk.com

Диана отправилась в поход с друзьями. Фото: vk.com

- На маршруте через перевал Дятлова в ста километрах от цивилизации с ней произошло ЧП, и для её эвакуации и спасения жизни была задействована вертушка, - рассказывает ее знакомый Григорий. – Срочная эвакуация обошлась в 65 тысяч рублей.

Чтобы оплатить вертолет туристы запустили в соцсетях просьбу о помощи.

- Мы искренне хотим ей помочь в непростой ситуации и постараться возместить финансовые потери проявив туристическое братство, ведь подобное может случиться с кем угодно, - уверен Григорий. – Небезразличные могут перечислить денежные средства на карту Сбербанка: 4276 8401 2669 5277. Это карта ее молодого человека Антона.

Прямо в дороге девушка почувствовала себя плохо. Фото: vk.com

Прямо в дороге девушка почувствовала себя плохо. Фото: vk.com

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