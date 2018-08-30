Проверка слуха: на досрочных выборах в Екатеринбурге избирателю проломили голову

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-30T17:32:07+03:00

Помощь медиков действительно понадобилась, но не из-за драки, сообщают в полиции. Фото: yandex.карты

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Предвыборные страсти накаляются. Второй день в Екатеринбурге идет досрочное голосование на выборах депутатов городской Думы, и уже «пролилась первая кровь». По крайней мере слухи о ней поползли по интернету. Так, в четверг вечером очевидцы сообщили о том, что на избирательном участке, расположившемся в школе №21 на улице Патриса Лумумбы якобы произошла драка, в ходе которой одному из избирателей сильно досталось по голове. Информацию об этом частично подтвердили в Горздраве.

– Является ли пострадавший избирателем или нет, информации нет, – пояснили в пресс-службе Управления здравоохранения Екатеринбурга. – Но на улице Патриса Лумумбы в здание школы №21 действительно вызывалась «скорая помощь». Мужчина получил травму головы. Помощь ему оказали на месте. Госпитализация в больницу не потребовалась.

Позже глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых опроверг информацию о драке.

- Органы внутренних дел и члены избирательной комиссии посмотрели съемки с камер видеонаблюдения, которые подтвердили, что никто на мужчину не нападал, - пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Он упал, спускаясь с лестницы на избирательном участке.

Сам мужчина при этом был пьян. От него исходил резкий запах алкоголя.

– Сейчас его доставили в опорный пункт и опрашивают, – добавил Валерий Горелых. – По итогам начавшейся проверки сотрудники полиции скорее всего привлекут мужчину к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.