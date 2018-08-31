2018-08-31T13:49:46+03:00
Общество

Жителей Екатеринбурга отправят в межгалактическое путешествие

В городе работает удивительная выставка, где каждый сможет почувствовать себя космическим героем: прогуляться среди звезд, спасти Международную космическую станцию и испытать силу тяжести на Юпитере [фото, видео]
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До 2 сентября в МТРК «КомсоМОЛЛ» работает выставка-приключение «Космодрайв». На площади более полутора тысяч квадратных метров посетителей ожидают последние научные достижения, рассказ об истории становления космонавтики и путешествия сквозь миры и пространства с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

"Космодрайв" - выставка-приключение в Екатеринбурге! 0+.

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В программе выставки «Космодрайв»:

- космические тренажеры для детей и взрослых;

- симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности;

- исследование поверхности Марса, управление марсоходом;

- взлет на ракете в кресле космонавта;

- прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;

- отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру;

- экскурсия по МКС;

- прямое общение с космонавтами с орбиты;

- посещение плазмокомнаты;

- дегустация космической еды.

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На «Космодрайве» каждый гость становится героем фантастического фильма, в котором возможно все: увидеть своими глазами рождение и эволюцию новых звезд, упасть в черную бездну и взлететь прямо к звездам. А полнокупольный экран планетария создает ощущение присутствия в космосе, где мимо пролетают болиды, движутся планеты, происходят солнечные и лунные затмения.

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Кроме того, на выставке можно увидеть шоу поющих и танцующих молний, а потом «приручить» одну из них с помощью необычного прибора - генератора Ван де Граафа. На мастер-классах «Космодрайва» детей научат делать шлем астронавта, галактический снег в пробирке и рисовать объемных пришельцев 3D-ручкой.

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Провести незабываемый день на выставке-приключении можно с 20 июля по 2 сентября в МТРК «КомсоМОЛЛ». Дети до 3 лет включительно проходят на выставку бесплатно.

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Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский

пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности здесь...

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Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай науку» .

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Партнер выставки: сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» - permnp.lukoil.ru

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Подробнее:

Сайт: космодрайв.рф

VK: kosmodrive_nsk

Телефон: 8 (982) 702-47-72

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