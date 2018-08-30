2018-08-30T15:40:38+03:00
Общество

«Теперь я – зомби»: свердловчанка узнала о своей «смерти», когда пришла менять паспорт

Сотрудники УФМС два года не замечали ошибки
Олег Галимов
Поделиться:
К такой ситуации Юлия относится с юмором. Фото: личный архив героини публикацииК такой ситуации Юлия относится с юмором. Фото: личный архив героини публикации
Изменить размер текста:

Жительница Первоуральска Юлия Королева неожиданно для себя узнала, что уже два года как «мертва». В конце июля прошлого года женщина пошла менять паспорт, чтобы сменить прописку, но в отделении УФМС ее ждал неприятный сюрприз.

- Сотрудники были в шоке, когда увидели перед собой живой труп. Теперь я – зомби, - с сарказмом рассказывает Юлия. – В базе данных на весь экран было написано, что человек умер, при этом мой паспорт всегда был действителен.

Позже выяснилось, что меня перепутали с некой Юлией Сергеевной. У нас с ней разница лишь в числе и месяце рождения.

Сбой в базе данных произошел из-за смерти полной тески свердловчанки. Фото: Юлия Королева

Сбой в базе данных произошел из-за смерти полной тески свердловчанки. Фото: Юлия Королева

Несмотря на вопиющую ошибку, сотрудники УФМС так и не внесли изменения, о чем Юлия узнала лишь сегодня. В отделении отказались предоставить справку о техническом сбое и не дали сфотографировать ошибочную информацию в базе данных.

За новым паспортом Юлия пойдет 4 сентября. Фото: личный архив героини публикации

За новым паспортом Юлия пойдет 4 сентября. Фото: личный архив героини публикации

- Так это же не наша ошибка и паспорт действителен, так что все нормально – ответили Юлии в УФМС. – У меня то чувство юмора есть, а если бы на моем месте была бабушка? Ей бы точно было не до шуток.

Официальный представитель областного УМВД Валерий Горелых также пояснил, что вероятно, в системе произошел технический сбой и в скором времени его должны устранить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге из-за пожара в детской спортивной школе эвакуировали 20 человек
За первый день досрочного голосования на выборах в Гордуму Екатеринбурга проголосовала 1000 человек
На Среднем Урале создана рабочая группа по изменению пенсионной реформы
В трех свердловских городах назначены новые прокуроры
Суд обязал чиновников Екатеринбурга оборудовать перилами зебру возле детского сада
Свердловчанин украл велосипед, доехал на нем до дома и, чтобы замести следы, выкинул его из окна
Уральский олигарх попал в сотню самых влиятельных россиян
В Нижнем Тагиле вынесли приговор тренеру по плаванию, на занятиях которого утонул первоклассник
В Екатеринбурге откроется первый «Яндекс.Лицей»
10-летний шахматист из Екатеринбурга стал лучшим на первенстве Европы
Жителям Режа предлагают за деньги сдать оружие и боеприпасы
Между Среднеуральском и Екатеринбургом заменят теплотрассу, которую ремонтировали 20 раз в год
В Екатеринбург привезли мощи святого, помогающего решить финансовые и жилищные проблемы