«Теперь я – зомби»: свердловчанка узнала о своей «смерти», когда пришла менять паспорт

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-30T15:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Первоуральска Юлия Королева неожиданно для себя узнала, что уже два года как «мертва». В конце июля прошлого года женщина пошла менять паспорт, чтобы сменить прописку, но в отделении УФМС ее ждал неприятный сюрприз.

- Сотрудники были в шоке, когда увидели перед собой живой труп. Теперь я – зомби, - с сарказмом рассказывает Юлия. – В базе данных на весь экран было написано, что человек умер, при этом мой паспорт всегда был действителен.

Позже выяснилось, что меня перепутали с некой Юлией Сергеевной. У нас с ней разница лишь в числе и месяце рождения.

Сбой в базе данных произошел из-за смерти полной тески свердловчанки. Фото: Юлия Королева

Несмотря на вопиющую ошибку, сотрудники УФМС так и не внесли изменения, о чем Юлия узнала лишь сегодня. В отделении отказались предоставить справку о техническом сбое и не дали сфотографировать ошибочную информацию в базе данных.

За новым паспортом Юлия пойдет 4 сентября. Фото: личный архив героини публикации

- Так это же не наша ошибка и паспорт действителен, так что все нормально – ответили Юлии в УФМС. – У меня то чувство юмора есть, а если бы на моем месте была бабушка? Ей бы точно было не до шуток.

Официальный представитель областного УМВД Валерий Горелых также пояснил, что вероятно, в системе произошел технический сбой и в скором времени его должны устранить.