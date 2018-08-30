2018-08-30T14:33:50+03:00
Происшествия

"Этот самолет сейчас взорвется": появилось видео с авиадебоширом на борту "Уральских авиалиний"

25-летний мужчина угрожал взорвать лайнер, летевший из Москвы в Душанбе, и ударил бортпроводницу
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Скандал на борту самолета, летевшего рейсом Москва-Душанбе, оказался записан на видео.

- Этот самолет сейчас взорвется! - кричит мужчина в красной куртке, бешеным взглядом окидывая пассажиров.

- Не болтай! - отвечают ему люди, которые, хоть и напряжены, не паникуют.

Словесная перепалка длится несколько минут, после этого видео обрывается.

Буйный пассажир на борту "Уральских авиалиний".Автор видео: Мирзо СалимпурЕлена БЛАГИНИНА

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Душанбе, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за 25-летнего дебошира. Мужчина начал громко кричать и ругаться матом, а потом пустился в драку с соседом. Стюардесса сделала дебоширу замечание и попросила его успокоиться. В ответ на это скандалист встал с кресла и ударил женщину по голове.

Но это оказались только цветочки. После избиения бортпроводницы буйный пассажир заявил, что в самолете бомба, и он сейчас взорвется. Командир экипажа не стал терпеть выходки горе-пассажира и рисковать, поэтому принял решение вернуться в воздушную гавань.

- Дебоширу выдали устное и письменное предупреждение и обездвижили при помощи подручных средств, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - В аэропорту его задержали полицейские, а чуть позже следователи завели на горе-пассажира уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте". Обследовавшие салон кинологи с собаками сообщили, что взровоопасных предметов в самолете нет.

Видео допроса авиадебошира на борту "Уральских авиалиний".Видео: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФЕлена БЛАГИНИНА

Вполне возможно, что подозреваемого заключат под стражу.

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