«Желательно осиновый»: Певец Новиков посоветовал посадить оппонента в споре с «Бухтой Квинс» на кол

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-30T13:26:41+03:00

Шансонье считает, что это очень правильное решение

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Эстрадный певец, а также бывший застройщик скандально известного поселка «Бухта Квинс» Александр Новиков в очередной раз высказался по поводу своего главного оппонента в споре по заселению новых домов – председателю кооператива Зиле Булатовой.

В ответ на угрозу со стороны оппонента устроить самосожжение, если фамилия Новикова пропадет из материалов уголовного дела о мошенничестве, певец посоветовал женщине другой вариант развития событий.

- Очень правильное решение. Но затратное – нужен керосин, спички, огнетушитель. Лучше сразу на кол, желательно осиновый. А еще лучше – в выгребную яму, о которой она так сильно печется. Вместе с 96 томами заказного состряпанного дела. Не томите, люди очень ждут, - написал Александр Новиков на своей страничке в Facebook.

В суде Новиков заявлял, что не боится тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцами жилья в коттеджном поселке на берегу озера Шарташ 60 уральцев должны были стать еще четыре года назад. Однако строительство затянулось, и застройщики вместе с покупателями увязли в судебных тяжбах.

Часть денег тогда пропала, после чего в финансовых махинациях обвинили Новикова. Следователи предполагают, что певец обманул 65 человек на 54 миллиона рублей.

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