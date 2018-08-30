2018-08-30T13:26:41+03:00
Общество

«Желательно осиновый»: Певец Новиков посоветовал посадить оппонента в споре с «Бухтой Квинс» на кол

Шансонье считает, что это очень правильное решение
Лев Истомин
Поделиться:
Певец эмоционально высказался против оппонентаПевец эмоционально высказался против оппонентаФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Эстрадный певец, а также бывший застройщик скандально известного поселка «Бухта Квинс» Александр Новиков в очередной раз высказался по поводу своего главного оппонента в споре по заселению новых домов – председателю кооператива Зиле Булатовой.

В ответ на угрозу со стороны оппонента устроить самосожжение, если фамилия Новикова пропадет из материалов уголовного дела о мошенничестве, певец посоветовал женщине другой вариант развития событий.

- Очень правильное решение. Но затратное – нужен керосин, спички, огнетушитель. Лучше сразу на кол, желательно осиновый. А еще лучше – в выгребную яму, о которой она так сильно печется. Вместе с 96 томами заказного состряпанного дела. Не томите, люди очень ждут, - написал Александр Новиков на своей страничке в Facebook.

В суде Новиков заявлял, что не боится тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде Новиков заявлял, что не боится тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцами жилья в коттеджном поселке на берегу озера Шарташ 60 уральцев должны были стать еще четыре года назад. Однако строительство затянулось, и застройщики вместе с покупателями увязли в судебных тяжбах.

Часть денег тогда пропала, после чего в финансовых махинациях обвинили Новикова. Следователи предполагают, что певец обманул 65 человек на 54 миллиона рублей.

Читайте также:

Гладко, как в песне: шансонье Александр Новиков обманул уральцев на 35 миллионов, пообещав им жизнь английских лордов

Бард вместе с сыном и бывшим замминистра предложили богачам вложиться в строительство элитного жилья в Екатеринбурге. Позже часть денег исчезла (читать подробнее)

Шансонье Александр Новиков о своем уголовном деле: «Мне не страшна тюрьма, мне страшно бесчестие»

Известного барда взяли под домашний арест и обвиняют в хищении 35 миллионов рублей у пайщиков, которые мечтали о жилье британских лордов [фото, видео] (читать подробнее)

Владимир Пресняков вступился за барда Новикова: "Честным людям у нас не просто"

После писем известных музыкантов шансонье, обвиняемого в хищении 35 миллионов, отпустили из-под домашнего ареста (читать подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Среднем Урале создана рабочая группа по изменению пенсионной реформы
В трех свердловских городах назначены новые прокуроры
Суд обязал чиновников Екатеринбурга оборудовать перилами "зебру" возле детского сада
Свердловчанин украл велосипед, доехал на нем до дома и, чтобы замести следы, выкинул из окна
Уральский олигарх попал в сотню самых влиятельных россиян
В Нижнем Тагиле вынесли приговор тренеру по плаванию, на занятиях которого утонул первоклассник
В Екатеринбурге откроется первый Яндекс.Лицей
10-летний шахматист из Екатеринбурга стал лучшим на первенстве Европы
Жителям Режа предлагают за деньги сдать оружие и боеприпасы
Между Среднеуральском и Екатеринбургом заменят теплотрассу, которую ремонтировали 20 раз в год
В Екатеринбург привезли мощи святого, помогающего решить финансовые и жилищные проблемы