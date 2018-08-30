2018-08-30T13:10:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге директор УК ответит за смерть школьницы, которую экскаватор засыпал снегом

Коммунальщики только развесили объявления о предстоящей уборке, но не поставили ограждения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Девочка несколько минут провела без воздуха, после чего наступила клиническая смертьДевочка несколько минут провела без воздуха, после чего наступила клиническая смертьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня была поставлена точка в разбирательстве по делу о смерти 10-летней девочки под завалами снега. Трагедия произошла в феврале 2016 года. Алена вместе с подружкой играла во дворе дома - девчонки строили "домики" и рыли тоннели в гигантских снежных кучах.

В это же время на территорию жилого многокрватирника заехал уборочный экскаватор. Водитель не заметил детей и вывалил на Алену полный ковш снега. О том, что произошло, 31-летний Иван Шарипов узнал от ее подружки. Девочка, плача, стучалась в кабину и что-то кричала.

Фото: odnoklassniki.ru

Фото: odnoklassniki.ru

Опешив от ужаса, мужчина бросился откапывать ребенка и делать искусственное дыхание. Родители тем временем вызвали "скорую". В тяжелом состоянии Алену доставили в больницу, но спустя несколько дней она умерла, не приходя в сознание.

В мае 2016 года водитель экскаватора был осужден и приговорен к 1 году ограничения свободы.

Сегодня осудили и директора УК. Ирину Абуткову признанали виновной в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

- Обвиняемая разместила в подъездах объявления об уборке снега работ 4 и 5 февраля и дала устное распоряжение своему заместителю о вызове снегоуборочных машин с водителем по договору субаренды. При этом сигнальные ограждения, требующиеся по закону, на территории уборки установлены не были, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщине дали 1, 5 года ограничения свободы.

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