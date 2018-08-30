2018-08-30T13:10:42+03:00
Экономика

ВТБ в Челябинской и Курганской области увеличил кредитный портфель среднего бизнеса на 20%

Всего с начала года банк выдал в регионах 30 миллиардов рублей
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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В первом полугодии 2018 года ВТБ в Челябинской и Курганской областях выдал 30 миллиардов рублей кредитов бизнесу, что на 42% более, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12,7 миллиарда рублей было предоставлено предприятиям крупного бизнеса, 16,1 миллиарда рублей – среднего и 1,2 миллиарда – малого.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса банка к 1 июля 2018 года составил 38 миллиардов рублей. Наиболее динамично - на 20% - он вырос в сегменте среднего бизнеса.

Ресурсный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Челябинской и Курганской областях за шесть месяцев с начала года увеличился на 75%, до 56,2 миллиарда рублей.

На срочные депозиты за указанный период ВТБ в Челябинской и Курганской областях привлек 287 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

По состоянию на 1 июля 2018 года банк обслуживает 4878 предприятий Южного Урала и Зауралья.

- За отчетный период ВТБ в регионе активно нарастил объемы кредитования, в том числе в рамках действующих программ государственной поддержки. По программе кредитования сельхозпроизводителей мы заключили 19 договоров на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, а по «Программе 1706» Минэкономразвития реализовали сделки с компаниями на общую сумму 80 миллионов рублей. Основными отраслями, обеспечившими прирост кредитования крупного бизнеса, стали черная и цветная металлургия, металлообработка, а также сельское хозяйство, — отметил руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ по Челябинской и Курганской областям Эдуард Громов.

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