Курьерскую доставку карты ВТБ заказали 20 тысяч клиентов

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-30T09:33:17+03:00

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Клиенты ВТБ заказали свыше 20 тысяч «Мультикарт» и карт «Привилегия» за время работы сервиса по курьерской доставке карт.

Этот сервис позволяет клиентам ВТБ в Москве и Санкт-Петербурге получить банковскую карту без посещения офиса в любом удобном месте. Услугой можно воспользоваться бесплатно при заказе дебетовой карты на сайте банка. В перспективе банк планирует расширить данный проект и на другие города-миллионники.

ВТБ запустил флагманский продукт «Мультикарта» в июле 2017 года. Она позволяет клиентам подобрать программу лояльности по своему выбору: начисление бонусов за повседневные покупки, оплату путешествий, счетов за парковки, АЗС, рестораны и кафе. Предусмотрены cash-back на весь оборот по карте и возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5 п.п. (до 10%). При желании бонусную составляющую можно изменить. За год с момента запуска банк выпустил более трех миллионов «Мультикарт».

Фото: пресс-служба банка

- Карта «Привилегия» выдается владельцам одноименного пакета услуг. Пакет «Привилегия» доступен клиентам при выполнении одного из следующих критериев: оборот по карте от 55 тысяч рублей, ежемесячные поступления на счет карты в размере 120 тысяч рублей, размещение от 2 миллионов рублей на любых счетах банка. Карта предоставляет возможность приоритетного обслуживания, а также доступ к специальным условиям и предложениям, - рассказали в пресс-службе банка.