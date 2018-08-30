2018-08-30T08:03:56+03:00
Происшествия

Ударил стюардессу и заложил бомбу: самолет "Уральских авиалиний" вернули в аэропорт из-за неадекватного пассажира

Дебошира передали полиции. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"
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Самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Москвы в Душанбе, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. Во время набора высоты в салоне лайнера началось что-то невообразимое.

Один из пассажиров начал громко кричать и ругаться матом, а потом пустился в драку с соседом. Стюардесса сделала дебоширу замечание и попросила его успокоиться. В ответ на это скандалист встал с кресла и ударил бортпроводницу кулаком по голове.

Но этим буйный пассажир не ограничился, заявив остальным, что в салоне самолета заложена бомба. После такого "признания" командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Жуковского.

- Дебоширу выдали устное и письменное предупреждение и обездвижили при помощи подручных средств, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - Бортпроводник, получивший удар, не отказался от дальнейших полетов. В настоящий момент он находится в рейсе из Душанбе в Жуковкий.

В воздушной гавани дебошира задержали полицейские, а чуть позже следователи завели на горе-пассажира уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте". Обследовавшие салон кинологи с собаками сообщили, что взровоопасных предметов в самолете нет.

- Установливаются все обстоятельства и причины случившегося, подозреваемый допрашивается. Известно, что им является 25-летний гражданин Таджикистана. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу, - рассказали в Следственном комитете РФ. - Совершенно очевидно, что такие "пассажиры" должны нести максимально строгое наказание, чтобы ни у кого не возникало и мысли совершать подобные поступки.

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