Жена погибшего на Урале шахтера: «За смерть мужа я не получила ни копейки»

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-29T16:40:56+03:00

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Руководство шахты «Северопесчанская» готово выплатить семье 34-летнего Андрея Фризоргера, который погиб во время обрушения 15 августа, более 2 миллионов рублей. В тот день под землей находился 131 человек: один погиб, еще один – пострадал.

- Я уверенна, что мне ничего не выплатят. По сей день за смерть мужа я не получила ни копейки, - кратко рассказала жена погибшего шахтера.

Жена Андрея уверена, что ей не выплатят компенсацию. Фото: соцсети

Однако, супруга взрывника сможет претендовать на компенсацию лишь в том случае, если будет доказано, что он погиб не из-за своей халатности.

- Согласно коллективному договору ОАО «Богословское рудоуправление», семье погибшего на производстве положена выплата компенсации за организацию похорон, а также выплата его годового дохода на каждого из членов семьи, - рассказали «КП-Екатеринбург» представители шахты «Северопесчанская». - В данном случае это больше 2 миллионов рублей.

Свою проверку после обрушения проводит Следственный комитет и Ростехнадзор. Пострадавшему шахтеру оплатили лечение в частной клинике.

У Андрея Фризоргера остались две маленькие дочери.