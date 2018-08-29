На уральских предприятиях ЕВРАЗа назвали лучших молодых руководителей

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-29T16:25:46+03:00

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На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарском ГОКе наградили лучших молодых руководителей. За победу в конкурсе боролись более 240 представителей предприятий.

- Конкурс стартовал в начале лета. Участники проходили интервью у экспертов, показывали, как умеют работать с числовой и вербальной информацией, решали производственные задачи, участвовали в командной игре. Этапы проходили на ЕВРАЗ КГОКе и ЕВРАЗ НТМК параллельно. В финале встретились 19 представителей Дивизиона «Урал», эксперты оценили их деловые и лидерские навыки, - рассказали в пресс-службе компании.

Лучшим молодым руководителем ЕВРАЗ НТМК стал начальник смены кислородно-компрессорного цеха Павел Вдовин, второе место занял мастер производственного участка колесобандажного цеха Дмитрий Плесовских, третье — слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования и печей Павел Айдаков.

Павел Вдовин работает на комбинате с июля 2010 года. В кислородно-компрессорный цех он пришел на должность слесаря. В конкурсе среди молодых руководителей принимал участие в третий раз.

На ЕВРАЗ КГОКе победителем конкурса стал инженер-технолог цеха дробления Павел Долгих, второе место у мастера цеха ремонта подвижного состава УГЖДТ Сергея Кальсина, третий - ведущий инженер отдела горных работ рудоуправления Вячеслав Мартынов.

Победитель Павел Долгих работает на ЕВРАЗ КГОКе шесть лет. Он постоянный участник различных конкурсов. В этом году получил звание «Лучший молодой профессионал России». Павел начинал карьеру с дробильщика цеха, после конкурса стал исполнять обязанности начальника участка цеха.

Финалистов конкурса поздравил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев: вручил дипломы и подарки. Все молодые руководители получили рекомендации по совершенствованию своих управленческих навыков.