ВТБ Страхование: спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза

СЕГОДНЯ 15:58 2018-08-29T15:58:03+03:00

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С января по июль 2018 года клиенты компании ВТБ Страхование приобрели 205 тысяч полисов для страховой защиты детей. Это в 2,3 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество полисов реализовано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Иркутске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Казани.

В линейке продуктов для детей представлено несколько программ: «Могу все +», «Детский врач», а также «Ваш личный доктор», в рамках которого могут быть застрахованы как взрослые, так и дети.

Наибольшей популярностью среди клиентов ВТБ Страхование пользуется полис «Могу все +», который предусматривает финансовую помощь семье ребенка в случае его травмы, а также на организацию лечения и денежную компенсацию в случае обнаружения у застрахованного онкологического заболевания. Более 70% таких программ приобретается для детей в возрасте до 10 лет.

- Страховые программы для детей пользуются высоким спросом среди наших клиентов. Полисы обеспечивают ребенка качественной и своевременной медицинской помощью и защищают семейный бюджет от незапланированных крупных расходов, - рассказал первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов.