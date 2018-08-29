В Екатеринбурге начались досрочные выборы депутатов городской Думы

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-29T12:58:16+03:00

В рабочие дни и 1 сентября проголосовать можно с 16.00 до 20.00. В выходные с 10.00 до 14.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У избирателей будут требовать документ, подтверждающий, что 9 сентября в Единый день голосования они действительно не смогут прийти

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В среду, 29 августа, в Екатеринбурге началось досрочное голосование. С 16.00 тех, кто 9 сентября в Единый день голосования, не сможет сходить на выборы, ждут на избирательных участках города.

– Досрочное голосование будет проходить до 8 сентября, – рассказал Илья Захаров, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга. – В будние дни проголосовать на участках можно с 16.00 до 20.00. В выходные с 10.00 до 14.00. Исключение – 1 сентября, когда проголосовать можно только с 16.00. Просто в этот день утром школы заняты «линейками».

В город уже привезли больше 1,5 миллионов бюллетеней для выборов.

– Бюллетень на досрочном голосовании будет запечатываться в конверт, который затем опечатают, подпишут и заклеят скотчем, чтобы исключить возможность подмены, – добавил Илья Захаров. – До 9 сентября они будут храниться в сейфах.

Илья Захаров: «Досрочное голосование будет проходить до 8 сентября»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того члены избирательных комиссий будут просить у тех, кто пришел на досрочное голосование, документ, подтверждающий, что 9 сентября они не смогут прийти на выборы.

– Это билет на поезд, например, или удостоверение, подтверждающее что 9 сентября человек будет работать на выборах наблюдателем и поэтому не сможет проголосовать. То есть причина должна быть уважительной, – пояснил Илья Захаров. – Таким образом мы хотим исключить случаи подвозов избирателей, подкупов, с чем мы столкнулись в 2017 году. Тогда в одном из округов половина явки была сделана именно на досрочном голосовании.

Добавим, что 9 сентября жители Екатеринбурга будут выбирать новый состав городской Думы. После этого депутаты изберут нового мэра столицы Урала.