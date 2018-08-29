2018-08-29T12:42:52+03:00
Происшествия

Под Белояркой, врезавшись на мотоцикле в забор, разбились две сестры и брат

Ребята собирались в магазин и, чтобы сэкономить время, решили доехать до него на "Урале"
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД по Свердловской области
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В Белоярском районе, в селе Камышево накануне днем произошло страшное ДТП - на мотоцикле разбились три человека. 18-летняя девушка собиралась сходить в магазин, а 10-летняя сестренка и 8-летний брат уговорили взять их с собой.

Чтобы прогулка до торговой точки прошла интереснее, девушка решила прокатить детей на мотоцикле. Сама она села за руль, сестру посадила на пассажирское седение сзади, а брат устроился на досках, прибитых у "Уралу" вместо коляски.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Однако вместо увлекательной поездки с ветерком все трое оказались на больничной койке. Девушка не смогла ровно удержать достаточно тяжелый руль мотоцикла, съехала в кювет и врезалась в металлический забор.

- Ни водитель, ни пассажиры не имели средств защиты. Мама пострадавших не знала, что дети поехали на мотоцикле, в момент происшествия она работала в огороде. О случившемся женщина узнала по телефону, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Меньше всего пострадала 10-летняя девочка. Врачи диагностировали у нее ушибы и ссадины правого колена, после чего отправили на домашнее лечение. Старшая сестра с закрытым переломом левого плеча была доставлена в больницу Асбеста. Их 8-летний брат получил самые тяжелые травмы: сотрясение мозга, перелом трех ребер и вневматоракс. Сейчас ребенок находится в реанимации Белоярской больницы.

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