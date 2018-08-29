2018-08-29T12:32:22+03:00
Экономика

Держателям карт Visa и Mastercard Банка УРАЛСИБ стал доступен Apple Pay

Это удобный и безопасный инструмент
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Держатели карт получили удобное приложение. Фото: apple.comДержатели карт получили удобное приложение. Фото: apple.com
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С 29 августа держателям карт Visa и Mastercard, выпущенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ», стал доступен Apple Pay – легкий, удобный и безопасный платежный инструмент.

Apple Pay обеспечивает безопасность и конфиденциальность использования. При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства пользователя. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта.

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на:

iPhone 6 и более новых моделях;

iPad Pro;

iPad Air 2;

iPad mini 3 и более новых моделях.

Apple Pay можно также пользоваться в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте.

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