2018-08-29T12:35:23+03:00
Спорт

Павел Погребняк прилетел в Екатеринбург, чтобы подписать контракт с «Уралом»

В поездке его сопровождает жена Мария
Олег Галимов
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Форвард возобновит тренировки в начале осени. Фото: WikipediaФорвард возобновит тренировки в начале осени. Фото: Wikipedia
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Футболист Павел Погребняк прилетел в Екатеринбург, чтобы заключить контракт с местным «Уралом». Сегодня утром форвард был замечен в аэропорту «Кольцово» в сопровождении жены Марии, после чего супруги уехали на автомобиле с символикой футбольного клуба.

Ожидается, что в течение рабочего дня Погребняк заключит контракт с «Уралом», но на этом его визит в Екатеринбург будет завершен. Сейчас 35-летний футболист залечивает травму и сможет присоедениться к команде Дмитрия Парфенова лишь в сентябре.

Погребняк прославился благодоря выступлениям за питерский «Зенит», немецкий «Штутгарт», а также английские клубы «Фулхэм» и «Реддинг». В последние годы нападющий выступал за московское «Динамо» и клуб «Тосно».

Его жена – широко известный дизайнер модной одежды. Она приобрела известность в Англии, когда Павел играл в чемпионате этой страны.

Недавно звездная чета была на шоу Анастасии Ивлеевой. Фото: Youtube

Недавно звездная чета была на шоу Анастасии Ивлеевой. Фото: Youtube

Пока неизвестно, останется ли Мария Погребняк жить в уральской столице вместе с мужем, по примеру бывшей девушки Федора Смолова Виктории Лопыревой.

После неудачного старта в чемпионате России «Урал» занимает 11-ое место в турнирной таблице и имеет в свое активе лишь 4 очка в 5 играх. В последнем матче «шмели» оказались сильнее грозненского «Ахмата» 2:1.

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