2018-08-29T11:54:29+03:00
Происшествия

На Урале отец насмерть придавил 11-летнего сына трактором

От травм мальчик скончался в больнице
Олег Галимов
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Самодельный болотоход опрокинулся при повороте. Фото: ОГИБДД МО МВД России «Серовский»Самодельный болотоход опрокинулся при повороте. Фото: ОГИБДД МО МВД России «Серовский»
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Накануне вечером в Серове погиб 11-летний мальчик, который ехал вместе с отцом на самодельном болотоходе. Во время поворота налево трактор опрокинулся и прижал кузовом ребенка.

По информации городской ГИБДД, мальчик получил сотрясение мозга, травму живота и закрытую черепно-мозговую травму. Спустя час маленький пассажир скончался в местной больнице.

Этот транспорт предназначен для покоса травы. Фото: ОГИБДД МО МВД России «Серовский»

Этот транспорт предназначен для покоса травы. Фото: ОГИБДД МО МВД России «Серовский»

В полиции отмечают, что водительский стаж 34-летнего отца составляет 16 лет. За все это время он лишь дважды нарушал правила дорожного движения.

Расследование инцидента продолжается.

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