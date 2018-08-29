Голосование по вакансии мэра Екатеринбурга перенесли на осень из-за одного опоздавшего кандидата

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-29T11:23:39+03:00

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Кто же будет следующим мэром Екатеринбурга? Вопрос далеко не праздный. После того, как Заксобрание запретило горожанам самим выбирать себе мэра, сделать это должны будут депутаты городской Думы. Где-то в конце сентября это вроде как произойдет. А может быть и позже, потому что до сих пор чиновники не определились, кто же войдет в тот окончательный список кандидатов, из которого потом будут выбирать депутаты.

Всего изъявили желание побороться за кресло мэра больше 20 человек. Потом некоторые отсеялись, так что теперь их 19. Это и профессиональные политики и просто неравнодушные граждане, среди которых, например, есть бывший судебный пристав и действующий массажист.

Дополнительно члены комиссии решили проверить с помощью экспертов, насколько реалистичны обещания кандидатов улучшить жизнь в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале месяца специальная комиссия от мэрии побеседовала с каждым из них, чтобы понять, как они вообще собираются развивать город и понимают ли на какую должность претендуют. Все-таки полномочий у следующее мэра будет побольше, чем у Евгения Ройзмана в годы его мэрства - не только выступать от лица города на торжественных мероприятиях и праздниках, но и городским хозяйством управлять.

В общем, сегодня должен был состояться отбор. Из 19 желающих, члены комиссии хотели отобрать минимум двух человек. Два - это чтобы депутатам потом было из чего выбирать. Однако голосовать они вдруг передумали. А причина простая. Один из кандидатов, Алексей Прядеин, только сегодня принес свою презентацию с рассказом о том, как он хочет улучшить жизнь в городе.

- Мы решили, что надо изучить документы от господина Прядеина, так как он в силу объективных причин не смог представить свое видение развития Екатеринбурга, - рассказал Валерий Чайников, председатель комиссии. - Кроме того мы попросили провести экспертизу всех предложений от кандидатов по улучшению жизни в городе. Реалистичны ли они, или это просто популистские заявления. Экспертам нужно еще два дня, чтобы закончить работу.

Валерий Чайников, председатель комиссии: "Мы решили, что надо изучить документы от господина Прядеина, так как он в силу объективных причин не смог представить свое видение развития Екатеринбурга"Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге комиссия перенесла голосование по кандидатам на 5 сентября. К слову, Алексей Прядеин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга, также пропустил назначенное ему собеседование с комиссией в начале месяца, так как его не было в городе.

- Он ориентировался на 25 июля, когда изначально должно было проводиться собеседование, а на 26-е у него были уже билеты, - объясняли члены комиссии.