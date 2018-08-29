Голосование по вакансии мэра Екатеринбурга перенесли на осень из-за одного опоздавшего кандидата
Кто же будет следующим мэром Екатеринбурга? Вопрос далеко не праздный. После того, как Заксобрание запретило горожанам самим выбирать себе мэра, сделать это должны будут депутаты городской Думы. Где-то в конце сентября это вроде как произойдет. А может быть и позже, потому что до сих пор чиновники не определились, кто же войдет в тот окончательный список кандидатов, из которого потом будут выбирать депутаты.
Всего изъявили желание побороться за кресло мэра больше 20 человек. Потом некоторые отсеялись, так что теперь их 19. Это и профессиональные политики и просто неравнодушные граждане, среди которых, например, есть бывший судебный пристав и действующий массажист.
Дополнительно члены комиссии решили проверить с помощью экспертов, насколько реалистичны обещания кандидатов улучшить жизнь в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
В начале месяца специальная комиссия от мэрии побеседовала с каждым из них, чтобы понять, как они вообще собираются развивать город и понимают ли на какую должность претендуют. Все-таки полномочий у следующее мэра будет побольше, чем у Евгения Ройзмана в годы его мэрства - не только выступать от лица города на торжественных мероприятиях и праздниках, но и городским хозяйством управлять.
В общем, сегодня должен был состояться отбор. Из 19 желающих, члены комиссии хотели отобрать минимум двух человек. Два - это чтобы депутатам потом было из чего выбирать. Однако голосовать они вдруг передумали. А причина простая. Один из кандидатов, Алексей Прядеин, только сегодня принес свою презентацию с рассказом о том, как он хочет улучшить жизнь в городе.
- Мы решили, что надо изучить документы от господина Прядеина, так как он в силу объективных причин не смог представить свое видение развития Екатеринбурга, - рассказал Валерий Чайников, председатель комиссии. - Кроме того мы попросили провести экспертизу всех предложений от кандидатов по улучшению жизни в городе. Реалистичны ли они, или это просто популистские заявления. Экспертам нужно еще два дня, чтобы закончить работу.
Валерий Чайников, председатель комиссии: "Мы решили, что надо изучить документы от господина Прядеина, так как он в силу объективных причин не смог представить свое видение развития Екатеринбурга"Фото: Алексей БУЛАТОВ
В итоге комиссия перенесла голосование по кандидатам на 5 сентября. К слову, Алексей Прядеин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга, также пропустил назначенное ему собеседование с комиссией в начале месяца, так как его не было в городе.
- Он ориентировался на 25 июля, когда изначально должно было проводиться собеседование, а на 26-е у него были уже билеты, - объясняли члены комиссии.