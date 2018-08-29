2018-08-29T10:28:37+03:00
Общество

Свердловские школы прошли пожарную приемку, имея почти 1000 нарушений

Чаще всего в образовательных учреждениях не хватает огнетушителей и не работают звуковые сирены
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Большая часть нарушений уже устраненаБольшая часть нарушений уже устраненаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все образовательные учреждения Екатеринбурга прошли пожарную приемку. В общей сложности специалисты регионального управления МЧС проверили 2701 объект. Правда чуда не случилось - спасатели обнаружили 945 нарушений пожарной безопасности.

Чаще всего в школах, детских садах, кружках и секциях нет огнетушителей, плохо организованы пути эвакуации и не работают автоматические системы пожарной сигнализации и оповещения.

- По итогам проверок 177 юридических и должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к административной ответственности. Для принятия мер 130 информационных материалов представлены в органы власти и прокуратуры. 141 объект с нарушениями взят на особый контроль,- сказал заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Свердловской области полковник внутренней службы Максим Пинчугов.

Большая часть нарушений на данный момент уже устранена. В сентябре с работниками и учениками образовательных учреждений спасатели проведут занятия по ОБЖ и тренировки по эвакуации.

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