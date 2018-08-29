Свердловские школы прошли пожарную приемку, имея почти 1000 нарушений
Все образовательные учреждения Екатеринбурга прошли пожарную приемку. В общей сложности специалисты регионального управления МЧС проверили 2701 объект. Правда чуда не случилось - спасатели обнаружили 945 нарушений пожарной безопасности.
Чаще всего в школах, детских садах, кружках и секциях нет огнетушителей, плохо организованы пути эвакуации и не работают автоматические системы пожарной сигнализации и оповещения.
- По итогам проверок 177 юридических и должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к административной ответственности. Для принятия мер 130 информационных материалов представлены в органы власти и прокуратуры. 141 объект с нарушениями взят на особый контроль,- сказал заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Свердловской области полковник внутренней службы Максим Пинчугов.
Большая часть нарушений на данный момент уже устранена. В сентябре с работниками и учениками образовательных учреждений спасатели проведут занятия по ОБЖ и тренировки по эвакуации.