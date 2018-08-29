В Екатеринбурге накрыли притон наркоманов-трансвеститов

СЕГОДНЯ 09:45 2018-08-29T10:28:37+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники фонда «Город без наркотиков» совместно с полицейскими накрыли очередной наркопритон, расположившийся в доме № 39а на Сибирском тракте.

После «контрольной закупки» силовики задержали владельца притона, после чего были шокированы внешним видом преступника.

Банда собиралась купить наркотики и пойти в ночной клуб. Фото: Тимофей Жуков

- В начале августа в фонд пришел человек и дал информацию по некоему Василию, который работает аниматором в клубах, а в свободное от работы время приторговывает дурью. После получения условного сигнала, сотрудники фонда и МВД, распахнули дверь подъезда, на пороге которого, в женском обличье, стоял абсолютно недоумевающий Василий. Оторопевшие сотрудники мгновенно его задержали, хоть и накатила легкая волна сомнений, “а может это и не Василий вовсе..?”,- рассказал вице-президент фонда Тимофей Жуков.

Поднявшись к квартире Василия оперативники постучались в дверь, которую открыл накрашенный мужчина в камуфляжной куртке. В соседней же комнате силовики нашли еще двоих «подруг» .

Притон располагался в многоэтажке на Сибирском тракте. Фото: Тимофей Жуков

- Вся банда призналась в том, что сегодня здесь уже употребляли мефедрон, и в планах на ночь была тусовка в ночном клубе, - добавил Жуков. - Одна из актрис,по имени Артем, пояснила, что проживает в Екатеринбурге, но приехала в гости к друзьям на гастроли и работает артисткой в клубе FAME.

Еще двое наркоманов оказались родом из Каменска-Уральского и Катайска, а у владельца притона постоянного места жительства не было. Несмотря на свой сценический образ, скорее всего, Василий будет отбывать наказание в мужской колонии.