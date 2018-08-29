2018-08-29T10:28:37+03:00
Общество

Потратил за день 35 тысяч долларов: уральский рэпер Витя АК стал соведущим программы "Орел и решка"

Телевизионный опыт музыканту понравился, а вот зрители назвали его дебют отвратительным
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Instagram Вити АКФото: Instagram Вити АК
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Уральский рэпер Витя АК продолжает покорять новые вершины и добиваться все большего признания. Правда, получается, не всегда. Накануне на канале "Пятница" вышел новый программы "Орел и решка. Россия", где музыкант выступил соведущим Жанны Бадоевой.

В этот раз ведущим выпало провести выходные в Красноярске. Жанне пришлось отдыхать на 100 долларов, а Витя отрывался на всю катушку, получив заветную безлимитную золотую карту.

За день рэпер потратил 35 тысяч долларов. Рассматривать достпримечательности Витя ездил на спорткаре и арендованной яхте. Питался исключительно деликатесами из оленины, а на память приобрел на заводе драгоценных металлов кольцо с бриллиантом и несколько золотых цепей.

- Вообще в Красноярске есть бабло, - резюмировал новоиспеченный соведущий.

Телевизионный опыт музыканту понравился, а вот зрители назвали дебют рэпера в роли ведущего провальным: "Витя отвратительный ведущий", "Соведущий тумач даже для Красноярска".

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