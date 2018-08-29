"Уральские авиалинии" задержали в "Кольцово" семь рейсов

СЕГОДНЯ 07:53 2018-08-29T08:17:56+03:00

Еще несколько рейсов с опозданием вылетят из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борты будут приземляться и отправляться с опозданием от 45 минут до 4,5 часов

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Пассажирам "Уральских авиалини" сегодня придется перестраивать свои планы. Авиаперевозчик задерживает сразу пять рейсов в аэропрот "Кольцово". По информации он-лайн табло, самолеты приземляться в воздушной гавани с опозданием от 45 минут до 4,5 часов.

Борт, следующий из Санкт-Петербурга прибыл вместо 4:40 только в 9:22. Рейсы из Семферополя прилят в 16:10 вместо 13:35 и в 17:50 вместо 17:05. Лайнер из Сочи должен был приземлиться в "Кольцово" в 18:55, но сделает это в 19:40.

Еще три самолета поднимутся в небо с опозданием из Екатеринбург. Борт до Симферополя отправится в рейс вместо 9:10 в 10:20, воздушное судно до Сочи - вместо 11:30 в 13:00, а самолет до Санкт-Петербурга - вместо 17:55 в 19:00.

- Никаких происшествий не было. Задержки рейсов связаны с подготовкой самолетов, - сказали в пресс-службе авиакомпании. - Опоздания имеют место быть при перелетах. Но в данных случаях почти все задержки минимальные.