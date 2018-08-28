ВТБ отменяет комиссию за «Кредитные каникулы»

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-28T15:33:19+03:00

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ВТБ меняет условия предоставления услуги «Кредитные каникулы». Теперь клиенты могут воспользоваться сервисом отсрочки платежа бесплатно. Ранее стоимость услуги составляла 2 тысячи рублей.

При помощи «Кредитных каникул» клиент может более гибко подходить к управлению своими денежными средствами. Сервис позволяет заемщику пропустить ближайший ежемесячный платеж по кредиту и отложить выплату.

- Мы решили отменить комиссию за отсрочку платежа, чтобы клиенты в случае необходимости могли еще более грамотно использовать свои средства. Например, в летний период или предучебный сезон заемщики смогут перераспределить освободившуюся сумму на отдых, школьные нужды или увеличить семейный бюджет на крупную покупку. При этом важно, что они смогут избежать просрочки по кредиту и дополнительных трат по комиссиям, - комментирует Дмитрий Поляков, начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ВТБ.

Воспользоваться «Кредитными каникулами» можно только раз в полгода. Для предоставления услуги необходимо обратиться в одно из отделений банка.

Кредиты наличными стали одним из драйверов роста всего розничного портфеля ВТБ. Всего за семь месяцев 2018 года ВТБ выдал свыше 800 тысяч таких кредитов на сумму более 400 миллиардов рублей. Этот результат на треть превышает показатель за аналогичный период 2017 года. На сегодняшний день около 3 миллиона клиентов банка пользуются данным продуктом. Чаще всего займы оформляются на рефинансирование задолженности в сторонних банках, ремонт и организацию путешествий в сезон отпусков.